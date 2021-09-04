О Барвинском нельзя говорить без слез - музыковед

Впервые в Киеве на фестивале Bouquet Kyiv Stage сыграли концерт-спектакль "Барвинский. Возвращение". Романсы украинского пианиста и композитора Василия Барвинского исполнили Наталья Половинка и Национальный президентский оркестр. Послушать музыку пришли режиссер Роман Балаян и главный редактор издательства "Дух и литера" Леонид Финберг.

Автор: Bouquet Kyiv Stage Режиссер Роман Балаян на концерте "Барвинский. Возвращение". Певица Наталья Половинка в сопровождении Национального президентского оркестра исполнила 12 солопений Василия Барвинского в рамках Bouquet Kyiv Stage в Софии Киевской.

"О Барвинском нельзя говорить без слез. Это слезы сострадания из-за трагического завершения его жизненного пути. И слезы гордости, потому что этот человек прославлял Украину, — говорит музыковед Любовь Морозова. - Родился в 1887 году в Тернополе, происходил из древнего знатного рода. Его прадед был ректором Львовского университета. А сам Василий Барвинский 33 года возглавлял сначала музыкальный институт, а затем консерваторию во Львове. Он получил прекрасное образование во Львове и Праге, музыкальное и юридическое. Первым в Украине написал фортепианный концерт, симфоническую рапсодию, много виолончельных произведений и сделал репертуар украинского виолончельной музыки. Он творил в то время модерновую и очень интересную музыку, которую можно сравнить со львовской сецессией. Она как роскошный украинский сад, в котором есть ощущение катастрофы, когда приблизится. И трагедия не обошла стороной Барвинского.

Автор: Интернет Композитор Василий Барвинский и его жена Наталья Пулюй, дочь физика Ивана Пулюя. Концерт "Барвинский. Возвращение", где певица Наталья Половинка впервые в Киеве исполнила 12 его солопений прошел в рамках Bouquet Kyiv Stage в Софии Киевской.

Он был зятем известного физика Ивана Пулюя, одного из первых изобретателей рентгенографии. Его жена Наталья Пулюй - прекрасная пианистка, невероятная красавица и аристократка. Сегодня бы ее назвали светской львицей. В такой среде он творил. Когда пришли советы на западную Украину, как патриот он не уехал, остался на Родине. В 1948 году его репрессировали ужасным образом. Его подопечные, преподаватели консерватории во дворе этого заведения сожгли его рукописи. Пытали и самого Барвинского. Обессиленного, избитого заставили подписать бумагу, где он отказался от своих рукописей. Разрешил их уничтожить. 10 лет с женой отбывали наказание в Мордовии. В соседних лагерях, но не знали этого. Встретились только через 8 лет. Переписывались, виделась раз в год. Когда вернулись домой, ему было 70, был очень обессилен. Жена парализована. Но на фотографиях мы видим красивые лица. Его реабилитировали через год после смерти усилиями друзей и поклонников. 25 лет после того его творчество было запрещено. Тайком находили его произведения, записывали.

Он стал первым украинским композитором, которого печатали издательства Америки, Европы и Японии

Он стал первым украинским композитором, которого печатали издательства Америки, Европы и Японии. В 1937 году музыка Барвинского звучала на первых попытках телетрансляции в Британии. В 1970 году премьеру виолончельного концерта Барвинского, который тот написал в лагере с мыслью о сыне-виолончелисте, исполнили в Белом доме. В 20 веке он распространял славу Украины за рубежом. А возрождение имени началось только с 1989 года. До сих пор мы еще не открыли творчество Барвинского. Есть много белых пятен. Некоторые рукописи, копии сохранились у знакомых. Поражает, с какой отдачей и слезами на глазах Наталья Половинка пропагандирует имя этого человека, насколько много он для нее значит. Такое глубокое погружение в материал видела только у западных музыкантов исследователей".

Автор: Интернет Композитор Василий Барвинский и его жена Наталья Пулюй, дочь физика Ивана Пулюя, после возвращения из Сибири (1959-1960). Концерт "Барвинский. Возвращение", где певица Наталья Половинка впервые в Киеве исполнила 12 его солопений прошел в рамках Bouquet Kyiv Stage в Софии Киевской.

На экранах показывают семейные фотографии Василия Барвинского. На сцену выходит львовская актриса и певица Наталья Половинка. Одетая в черное платье, сверху плащ. Исполняет 12 солоспивов. Среди них - песни на слова Тараса Шевченко. Ивана Франко, Богдана Лепкого. После спектакля ей дарят букеты роз и хризантем.

"Этот концерт уже презентовала во Львове. Музыка та же, но картинка другая, — говорит она. - Попросила, чтобы в начале на экранах были фотографии Барвинского, чтобы люди увидели его. Этично важно вернуть Барвинского. Это наш великий композитор, которого мы не знаем. Как человек я просто обязана что-то сделать, чтобы эту музыку мы услышали, приняли как свою. Нам просто отбили память, и мы должны ее вернуть. Ноты произведений по всему миру собирали его ученики. Находили в Аргентине Америке. Но большая часть утрачена. Треть или половина не дошли. Барвинский кое-что сам вспомнил, когда вернулся из лагерей. Львовская композиторка Богдана Фроляк по моему заказу реконструировала все 12 солоспивов Барвинского. Оркестровала его фортепианный концерт.

Нам просто отбили память, и мы должны ее вернуть

Барвинский импонирует мне и как человек. Его ученица вспоминала, что занималась в холодных классах. Барвинский сказал ей: я вас попрошу, перейдите в мой кабинет. Он мне до обеда не нужен. Прошу заниматься в моем кабинете и одновременно отвечать на редкие звонки. Затем она поняла, что он ее пожалел, и эти пол дня работал в другой холодной комнате. Затем так же вежливо предложил работу учительницы скрипки под Львовом. И помог выжить.

Автор: Bouquet Kyiv Stage На концерте "Барвинский. Возвращение" певица Наталья Половинка в сопровождении Национального президентского оркестра исполнила 12 солопений Василия Барвинского в рамках Bouquet Kyiv Stage в Софии Киевской.

Его музыка считывает время, но идет впереди, во многом новаторская. Он ввел кластер как музыкальное понятие. И сегодня дух его музыки вне времени. Это говорит о гение. Это можно увидеть и на его фотографиях. Лицо, которое смотрит сквозь время. Знаменитая фотография, где он выглядит как скульптура, наклоненный над фортепиано. Это ангел, который смотрит на тебя сквозь вечность. Это не только восприятие фотографии. Мы с пианистом Ежи Ерминем играем камерный спектакль "Барвинский. Право на личное". Там эти солоспивы идут с фортепиано, как и записано Барвинским. На одно из представлений пришла художница. Рассказала, что когда маленькой играла на Высоком замке, ежедневно там прогуливался странный человек. Всегда был в плаще, тесно подпоясанный ремень, худая и прямая осанка. Шел и всегда смотрел вниз или очень далеко. Барвинский последние годы жизни жил у Замковой в доме. Гулял и пытался вспомнить свои произведения. Дети смотрели на него как на волшебника. Не понимали, из какого он времени. Был иной чем все. Это качество сквозь время. Чистота, которой не коснулись ни польские погромы, ни приход советов, ни мордовские лагеря. В его музыке не слышишь ни одного прикосновения советской эпохи. Слышишь только большой вопрос к жизни, видишь направленность взгляда в основы бытия человека на земле во все времена.

Это канон молитвы и народной песни, исконные основы человеческого бытия

Пишут, что музыка Барвинского - импрессионизм, новая простота. Там есть импрессионистические приемы, но как средство, не суть. А в глубине - экзистенциализм. Еще глубже - народный мелос. Он не бросается в глаза, не цитируется. Но ты слышишь, откуда он родом. Музыка попадает прямо в сердце. Это канон молитвы и народной песни, исконные основы человеческого бытия. К таким композиторов относятся и Валентин Сильвестров, и Арво Пярт. У них есть то, куда обращен взгляд человека во все времена. И в то же время музыка принадлежит этому времени".

Автор: Bouquet Kyiv Stage Музыковед Любовь Морозова представляет участников концерта "Барвинский. Возвращение". Певица Наталья Половинка в сопровождении Национального президентского оркестра исполнила 12 солопений Василия Барвинского в рамках Bouquet Kyiv Stage в Софии Киевской.

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Наталья Половинка - украинская певица, актриса театра и кино, режиссер, педагог. Лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко, Заслуженная артистка Украины.

Представительница традиционного пения во всех его жанрах: давние духовные напевы Украины, традиционная украинская песня, канты, псалмы, украинский классический романс; исполнительница классической музыки и современной академической музыки В. Сильвестрова, А. Загайкевич, В. Полевой, Б. Фроляк и др.

Училась: во Львовской национальной музыкальной академии им. Н. Лысенко, в классе профессора Марии Тарнавецкий; у театрального режиссера Ежи Гротовского в Центре Е. Гротовского в Понтедере, Италии, и у мастеров театра: Клим (Владимир Клименко), Сергей Ковалевич.

С 2010 - основательница, художественный руководитель, режиссер, актриса Театрального Центра "Слово и голос", который несет идею Живой Традиции и проявляет ее в современных музыкально-театральных формах. С 2015 года - автор и лидер Международного театрального фестиваля Традиции ДРЕВО.

Автор уникальной методологии работы с голосом и пением: ведет мастерские голоса и пения в Колумбийском, Пенсильванском, Ельском университетах США, Уэльском - Великобритания, педагог "Ателье" Международного Института Е. Гротовского (Польша).