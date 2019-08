Ню-метал группа Slipknot выпустила альбом впервые за 5 лет

Группа Slipknot выпустила 6-ё альбом. Фото: planetrock.ru

Американская ню-метал группа Slipknot впервые за 5 лет выпустила альбом.

9 августа в продаже появился 6-й сборник треков, который получил название We Are Not Your Kind.

Альбов вышел под лейблом Roadrunner Records, его продюсером стал Грег Фидельман.

Стоит We Are Not Your Kind около 1 тыс. грн.

Slipknot (с английского - "петля" или "петля") - американская ню-метал-группа, образованная в сентябре 1995-го в Айове. Альбомы группы получили статус платиновых, всего продано более 30 млн копий по всему миру. В 2006-м группа получила премию "Грэмми". Все участники носят маски и специальные комбинезоны, которые меняются с каждым выходом нового альбома.