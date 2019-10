Новый состав супергероев: известна дата выхода 5 части "Мстителей"

Новую часть "Мстителей" планируют выпустить в 2023-м. Фото: Marvel / Legion Media

Весной 2019-го вышла заключительная часть киновселенной Marvel "Мстители. Финал", которая установила мировой рекорд по кассовым сборам.

Кинокомпания Marvel и Disney планируют выпустить 5 часть "Мстителей" в 2023 году, сообщил We Got This Covered.

По размаху следующий фильм сравнивают со 2-й частью франшизы - "Мстители: Эра Альтрона". Действия будут проходить на Земле.

В фильме вероятно будет новый состав супергероев:

1. Человек-паук

2. Капитан Марвел

3. Джейн Фостер (Тор)

4. Доктор Стрэндж

5. Алая ведьма

6. Шанг-Чи.

Американские киностудии Disney и Marvel планируют завоевать не один "Оскар" в 2020 с помощью фильма "Мстители. Финал".