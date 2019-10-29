Новый состав супергероев: известна дата выхода "Мстителей 5"

Весной 2019-го вышла заключительная часть киновселенной Marvel "Мстители. Финал", которая установила мировой рекорд по кассовым сборам.
Кинокомпания Marvel и Disney планируют выпустить 5-ю часть "Мстителей" в 2023-м, сообщил We Got This Covered.
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По размаху следующий фильм сравнивают со 2-й частью франшизы - "Мстители: Эра Альтрона". Действия будут проходить на Земле.
В фильме, вероятно, будет новый состав супергероев:
1. Человек-паук
2. Капитан Марвел
3. Джейн Фостер (Тор)
4. Доктор Стрэндж
5. Алая ведьма
6. Шанг-Чи.
Американские киностудии Disney и Marvel планируют завоевать не один "Оскар" в 2020 с помощью фильма "Мстители. Финал".
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