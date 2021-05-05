Новинки "Книжного арсенала" выложили онлайн

Книжную витрину "Книжкового арсеналу 2021" выложили онлайн.

Всего свои книги представили 57 издательств. Лидер по количеству новинок — "Видавництво Старого Лева". Они подготовили 104 издания.

Также среди художественных печатных проектов — книги о 1960-х в украинском арте и вышивку в одежде выдающихся украинцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения

Автор: Читомо Среди новинок "Книжного арсенала» - The Art Of Ukrainian Sixties издательства Osnovy Publishing. Посвящена шестидесятым годам ХХ века. В книгу вошло более 400 репродукций произведений и архивных материалов, многие из которых публикуются впервые.

Международный фестиваль "Книжковий Арсенал" предварительно перенесли на 23-27 июня 2021 года. Вместо привычного количества в 50 тыс. посетителей на мероприятие допустят 22 тыс., если Киев будет находиться в оранжевой зоне карантина.