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среда, 05 мая 2021 12:37

Новинки "Книжного арсенала" выложили онлайн

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Книжную витрину "Книжкового арсеналу 2021" выложили онлайн.

Всего свои книги представили 57 издательств. Лидер по количеству новинок — "Видавництво Старого Лева". Они подготовили 104 издания.

Также среди художественных печатных проектов — книги о 1960-х в украинском арте и вышивку в одежде выдающихся украинцев.

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Автор: Читомо
  Среди новинок "Книжного арсенала» - The Art Of Ukrainian Sixties издательства Osnovy Publishing. Посвящена шестидесятым годам ХХ века. В книгу вошло более 400 репродукций произведений и архивных материалов, многие из которых публикуются впервые.
Среди новинок "Книжного арсенала» - The Art Of Ukrainian Sixties издательства Osnovy Publishing. Посвящена шестидесятым годам ХХ века. В книгу вошло более 400 репродукций произведений и архивных материалов, многие из которых публикуются впервые.

Международный фестиваль "Книжковий Арсенал" предварительно перенесли на 23-27 июня 2021 года. Вместо привычного количества в 50 тыс. посетителей на мероприятие допустят 22 тыс., если Киев будет находиться в оранжевой зоне карантина.

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Дата
05
мая

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