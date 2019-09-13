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пятница, 13 сентября 2019 16:01

Netflix выпустит фильм по мотивам "Во все тяжкие"

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Netflix выпустит фильм по мотивам &quot;Во все тяжкие&quot;
По мотивам сериала "Во все тяжкие" снимут фильм. Фото: www.film.ru

Netflix представил трейлер фильма, который сняли по мотивам сериала "Во все тяжкие".

Видео появилось на официальном YouTube канале.

Последние эпизоды сериала опубликовали еще в 2012 году. Но создатели картины решили на этом не останавливаться и сняли полнометражный фильм о жизни Джесси Пинкмана, который получил название "Гринбриар".

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El Camino расскажет зрителям, что произошло с Джесси Пинкманом после побега от бандитов. Об этом свидетельствует и название фильма, которое указывает на авто 1978 года, благодаря которому главному герою удалось спастись.

Правоохранители допрашивают вторая Джесси Худого Питта о последних событиях. Однако он отказывается раскрывать местонахождение Пинкмана.

Сценаристом и режиссером фильма выступил создатель сериала "Во все тяжкие" Винс Гиллиган. Главную роль Пинкмана получил актер Аарон Пол. А вот появится в киноленте Брайан Крэнстон, который играл роль учителя-химика, пока не известно.

Премьера киноленты запланирована на 11 октября 2019 года.

Сериал "Во все тяжкие" выходил с 2008 по 2013 года. Его считают одним из лучших в истории телевидения. Сериал получил ряд престижных кинонаград, среди которых - 16 премий "Эмми" и 2 "Золотых глобуса". По сюжету, учитель химии Уолтер Уайт узнает, что болен раком. Чтобы обеспечить свою семью, со своим бывшим учеником начинает делать наркотики в фургоне среди пустыни.

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