Netflix снял сериал про мальчика-оленя

11-летний Кристиан Конвери воплотил Гуса, мальчика с чертами человека и оленя, в сериале от Netflix "Сладкоежка". Фото: Netflix

Netflix выпустил трейлер сериала "Лакомка". Основан на серии комиксов DC Джеффа Лемира.

"Netflix наращивает свою эпоху блокбастеров, чтобы конкурировать с такими серьезными стриминга, как Disney Plus и HBO Max. Этим летом обещает еще один уникальный сюжет, экранизацию культового комикса DC. Это обещает быть постапокалиптическая гибридная сказочка.

Десять лет назад катастрофическое событие вызвало хаос в мире, что привело к взрыву неизвестного вируса. Все чаще рождается дети-гибриды. Среди них Гус - наполовину-мальчик, наполовину-олень. Скрывался в своем доме в лесу, его начинают преследовать за непохожесть. Чтобы защититься, он объединяется с одиноким путешественником-охотником Гиббером и отправляется в путешествие. Тот учит мальчика стрелять из арбалета, по сюжету ", - говорится на Polygon.

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Проект разрабатывали с 2019-го, приостановили из-за эпидемии. Снимали в Новой Зеландии. Выйдет на Netflix 4 июня.

Продюсерами проекту выступили Роберт Дауни-младший со своей женой Сьюзен. Шоураннер стали Джим Микл и Бет Шварц.

"С трейлера это уже выглядит как нечто необычное и вместе с тем опасно. Однако это точно будет нечто большее, чем просто история о мальчике с рогами, который стремится найти себе место в мире. Это ярко развивает чувства у людей по принятию, терпимости и понимания, что быть другим - не значит быть плохим. Этот урок многим еще предстоит изучить, как бы очевидно это не звучало ", - говорится на tvovermind.com.