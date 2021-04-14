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четверг, 15 апреля 2021 00:45

Netflix снял документалку про погибшую звезду

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Netflix снял документалку про погибшую звезду
Netflix показал трейлер фильма о звезде "Черной пантеры" Чедвике Боузмане. Фото: AP

Netflix представил трейлер документального фильма об актере Чедвике Боузмане, который умер в прошлом году. Больше всего известный ролью Черной Пантеры в киновселенной Marvel.

Лента называется "Чедвик Боузман: Портрет художника". О нем будут рассказывать Виола Дэвис, Дензел Вашингтон, Спайк Ли.

Премьера фильма состоится в Netflix 17 апреля 2021 года.

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Чедвик Боузман посмертно номинирован на "Оскар" за роль в картине "Ма Рейни: мать блюза" - это последний фильм актера.

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