Netflix снял документалку про погибшую звезду

Netflix показал трейлер фильма о звезде "Черной пантеры" Чедвике Боузмане. Фото: AP

Netflix представил трейлер документального фильма об актере Чедвике Боузмане, который умер в прошлом году. Больше всего известный ролью Черной Пантеры в киновселенной Marvel.

Лента называется "Чедвик Боузман: Портрет художника". О нем будут рассказывать Виола Дэвис, Дензел Вашингтон, Спайк Ли.

Премьера фильма состоится в Netflix 17 апреля 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"

Чедвик Боузман посмертно номинирован на "Оскар" за роль в картине "Ма Рейни: мать блюза" - это последний фильм актера.