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четверг, 23 января 2020 08:09

Netflix снимет мультфильм о "Ведьмаке"

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Netflix снимет мультфильм о &quot;Ведьмаке&quot;
Дата выхода - неизвестна. Фото: "Укринформ".

Компания Netflix работает над созданием анимационного фильма "Ведьмак" по мотивам книг польского фантаста Анджея Сапковского.

Над проектом под названием "Ведьмак: Кошмар Волка" работает шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрик и сценарист третьего эпизода Потому Демайо, передает Redanian Intelligence.

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Пока нет информации о дате выхода мультфильма.

Стало известно, кто в этом году будет претендовать на Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко. Комитет по награды на заседании по результатам тайного голосования отобрал произведения, которые будут принимать участие в третьем туре конкурса в шести номинациях.

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