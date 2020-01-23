Netflix снимет мультфильм о "Ведьмаке"

Компания Netflix работает над созданием анимационного фильма "Ведьмак" по мотивам книг польского фантаста Анджея Сапковского.
Над проектом под названием "Ведьмак: Кошмар Волка" работает шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрик и сценарист третьего эпизода Потому Демайо, передает Redanian Intelligence.
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Пока нет информации о дате выхода мультфильма.
Стало известно, кто в этом году будет претендовать на Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко. Комитет по награды на заседании по результатам тайного голосования отобрал произведения, которые будут принимать участие в третьем туре конкурса в шести номинациях.
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