Netflix снимет мультфильм о "Ведьмаке"

Дата выхода - неизвестна. Фото: "Укринформ".

Компания Netflix работает над созданием анимационного фильма "Ведьмак" по мотивам книг польского фантаста Анджея Сапковского.

Над проектом под названием "Ведьмак: Кошмар Волка" работает шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрик и сценарист третьего эпизода Потому Демайо, передает Redanian Intelligence.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лучшие украинские книги 2019 года

Пока нет информации о дате выхода мультфильма.

Стало известно, кто в этом году будет претендовать на Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко. Комитет по награды на заседании по результатам тайного голосования отобрал произведения, которые будут принимать участие в третьем туре конкурса в шести номинациях.