Netflix покажет фильм "Носорог" Олега Сенцова

Netflix купил права на показ фильма Олега Сенцова. Фото: QIRIM.News

Стриминговый сервис Netflix купил права на показ нового фильма украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог".

Онлайн-премьера состоится в конце весны. Об этом написал режиссер в Facebook.

"Носорог" станет одним из немногих украинских фильмов, попавших в коллекцию стриминга.

Телевизионная премьера фильма "Носорог" должна состояться на немецко-французском телеканале ZDF/ARTE.

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Кроме Netflix, фильм Сенцова также купили для показа в Великобритании, Франции, Италии и других странах мира.

7 февраля в 19:00 в кинотеатре "Жовтень" начнется пресс-показ криминальной драмы Сенцова. После показа состоится пресс-брифинг с создателями фильма.

Премьера фильма "Носорог" состоялась осенью прошлого года, мировая – на 78-м Венецианском кинофестивале, украинская – на Киевской неделе критики. В украинский прокат фильм выйдет 17 февраля 2022 года. Это вторая полнометражная работа украинского режиссера Олега Сенцова. Главную роль в фильме сыграл 27-летний Сергей Филимонов – лидер неформального объединения "Гонор", бывший руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса".