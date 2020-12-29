Netflix перестал писать "на Украине" по просьбе киевлянина

В русскоязычной версии Netflix исправили ошибку "на Украине" после обращения киевлянина. Теперь пишут "в Украине". Фото: Unsplash

На стриминговой платформе Netflix исправили ошибку по просьбе киевлянина. В русской версии сайта писали "на Украине".

В службе поддержки ответили, что уже работают над устранением ошибки. Через некоторое время на платформе начали писать "в Украине".

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Вскоре на Netflix должен появиться украинский дубляж. 2 отечественные студии озвучки Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" стали официальными партнерами сервиса.

До этого на Netflix были только украинские субтитры к отдельным фильмам и сериалам, как "Карточный дом", "Южный парк", "Викинги" и другие.

В ноябре этого года на Netflix впервые вышла лента на украинском языке. Это полнометражный мультфильм "Губка Боб: Побег Губки".

С американской библиотеки Netflix убрал кинокартины, в которых снимался Джонни Депп.