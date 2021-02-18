Netflix открывает школу аниме

 
Ексклюзивы
1/5
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 450
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 432
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1467
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1458
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 3645
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 765
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1125
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1044
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 198
Фото
Все фото
6
4
3
6
4
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Видео
Все видео
Создали образовательный видеоролик о Революции достоинства
Создали образовательный видеоролик о Революции достоинства
Показали трейлер украинского фильма-участника Берлинале
Показали трейлер украинского фильма-участника Берлинале
Netflix представила тизер нового сериала по мотивам Dota 2
Netflix представила тизер нового сериала по мотивам Dota 2
Показали клип певицы Dua Lipa, который сняли в Киеве
Показали клип певицы Dua Lipa, который сняли в Киеве
Кинофестиваль Docudays UA объявил фильмы национального конкурса
Кинофестиваль Docudays UA объявил фильмы национального конкурса
Интервью
1/5
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 450
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 234
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1458
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 846
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 0
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
четверг, 18 февраля 2021 16:30

Netflix открывает школу аниме

  Комментировать
Netflix открывает школу аниме
Студия WIT Studio, которая создала многосерийное аниме "Атака титанов", совместно со стриминговой платформой Netflix открывают школу аниме в Токио, Япония. Фото: Pinterest

Стриминговая платформа Netflix открывает школу аниме в Токио, Япония. Стипендии для обучения предоставит 10 личностям, оплатит все дополнительные расходы.

Программу организуют совместно с WIT Studio, которая создала многосерийное аниме "Атака титанов". В качестве лектора будет выступать Хитоми Татэно, которая 25 лет проработала в студии Ghibli. Принимала участие в создании лент Хаяо Миядзаки "Мой сосед Тоторо" и "Унесенные призраками".

Курс продлится 6 месяцев. После него аниматоры смогут создавать аниме для Netflix.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку

Аниме - стиль анимации, пошел из Японии. Имеет как самостоятельные мультфильмы, так и экранизации японских комиксов - манга. Мода на аниме в Украине началась в 1990-е, в частности с детских сериалов "Покемоны" и "Волшебница Сейлор Мун".

"Сообщить миру, что любим аниме - практически признаться, что у нас странные увлечения, - говорит организатор фестиваля "Комик-кон" Александр Шагур. - Что-то вроде: "Мне 40 лет. Я программер, но смотрю мультики про девушек, которые побеждают монстров цветными фаер-болами". И не обязан вписываться в стереотип, что в 21:00 должен включать футбольный матч под бутылочку пива.

Аниме вышло за пределы Дальнего Востока и приобрело огромную популярность в мире благодаря смелым сюжетам. Способны изображать вселенные, персонажей с необычной логикой. В картине "Атака титанов" 2013-го - сообщества разрушенного мира живут за пределами высоких стен, а за ними караулят титаны, которые всех съедают. Это выглядит странно. Не похоже ни на одну мифологическую, литературную традицию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Netflix открывает школу аниме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде

Умер создатель шляп по $1 тыс.

Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов

В аэропорту украли мешки с бриллиантами

От водителя до владельца автоконцерна: что нужно знать о Феррарі

Открыли новую планету

Микеланджело завещал похоронить себя в городе детства

Начался самый трагичный этап Революции достоинства

Самое читаемое
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 21888
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11673
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 8649
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 6597
В деле убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко возник новый поворот
В деле убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко возник новый поворот
 Просмотров: 5481
Культура
Docudays UA пройдет в гибридном формате
Docudays UA пройдет в гибридном формате Просмотров: 9
Создали образовательный видеоролик о Революции достоинства
Создали образовательный видеоролик о Революции достоинства
 Просмотров: 198
Музыкант Ленни Кравиц снимется в боевике
Музыкант Ленни Кравиц снимется в боевике Просмотров: 72
Почему молодежь слушает русский рэп
Почему молодежь слушает русский рэп
 Просмотров: 468
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
6
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2
Привид
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
1
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Голосов: 36
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть