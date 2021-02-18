Студия WIT Studio, которая создала многосерийное аниме "Атака титанов", совместно со стриминговой платформой Netflix открывают школу аниме в Токио, Япония. Фото: Pinterest

Стриминговая платформа Netflix открывает школу аниме в Токио, Япония. Стипендии для обучения предоставит 10 личностям, оплатит все дополнительные расходы.

Программу организуют совместно с WIT Studio, которая создала многосерийное аниме "Атака титанов". В качестве лектора будет выступать Хитоми Татэно, которая 25 лет проработала в студии Ghibli. Принимала участие в создании лент Хаяо Миядзаки "Мой сосед Тоторо" и "Унесенные призраками".

Курс продлится 6 месяцев. После него аниматоры смогут создавать аниме для Netflix.

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Аниме - стиль анимации, пошел из Японии. Имеет как самостоятельные мультфильмы, так и экранизации японских комиксов - манга. Мода на аниме в Украине началась в 1990-е, в частности с детских сериалов "Покемоны" и "Волшебница Сейлор Мун". "Сообщить миру, что любим аниме - практически признаться, что у нас странные увлечения, - говорит организатор фестиваля "Комик-кон" Александр Шагур. - Что-то вроде: "Мне 40 лет. Я программер, но смотрю мультики про девушек, которые побеждают монстров цветными фаер-болами". И не обязан вписываться в стереотип, что в 21:00 должен включать футбольный матч под бутылочку пива. Аниме вышло за пределы Дальнего Востока и приобрело огромную популярность в мире благодаря смелым сюжетам. Способны изображать вселенные, персонажей с необычной логикой. В картине "Атака титанов" 2013-го - сообщества разрушенного мира живут за пределами высоких стен, а за ними караулят титаны, которые всех съедают. Это выглядит странно. Не похоже ни на одну мифологическую, литературную традицию.