Netflix не будут демонстрировать сцены курения

Компанию Netlix обвиняли в том, что они демонстрировали сцены курения чаще других стриминговых платформ. netflix.com

Стримингова платформа Netflix откажется от демонстрации сцен курения сигарет и любых электронных заменителей в фильмах для детей. Это будет касаться контента, что имеет рейтинг меньше 14+. В картинах и сериалах для взрослых количество сцен курения также планируют ограничить. Кроме тех случаев, когда это важно для воплощения художественного замысла или передачи историко-культурного контекста. С конца лета 2019-го зрителей будут предупреждать о наличии сцен курения.

"Netflix полностью поддерживает художественное выражение. Но мы также понимаем, что курение опасно и может негативно влиять на молодых людей, если демонстрируется в позитивном ключе ", - говорят в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Планируется ремейк "Маски" с женщиной в главной роли

Компания Netflix с 1997 работала исключительно с сериалами. В 2017-м они впервые купили права на полнометражный фильм - "Кловерфилд, 10". 22 января 2019 Netflix получили 15 номинаций на премию "Оскар" и самую престижную награду в номинации "лучший фильм" за картину "Рома" Альфонсо Куарона.