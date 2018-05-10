Netflix экранизирует книгу Стивена Кинга

Экранизируют повесть "В высокой траве". Фото: nerdist.com

Стриминговий сервис Netflix планирует снять фильм по повести "В высокой траве", которую написал Стивен Кинг совместно со своим сыном Джо Хиллом.

Режиссером и сценаристом будущей ленты станет Винченцо Натали, известный по научно-фантастическому триллеру "Куб" 1997 года, сообщает Deadline.

Сыграть главную роль приглашают актера Джеймса Марсдена из сериала "Мир Дикого Запада".

Съемки фильма начнутся этим летом в Торонто. Дату выхода пока не называют.

Повесть "В высокой траве" опубликовали в 2012-м. Ее действие разворачивается в кукурузном поле, с которого невозможно выбраться. Герои фильма проезжают мимо на машине, слышат крик маленького мальчика о помощи. Они бросаются ему на помощь, ищут мальчика в поле, но не могут найти дорогу назад.

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В 2017-м Netflix экранизировали две книги Стивена Кинга: роман "Игра Джеральда" и рассказ "1922", который вошел в сборник "Тьма - и больше ничего".