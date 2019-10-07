Не время умирать: представлен первый постер нового фильма о Бонде

Опубликован первый официальный плакат 25-го фильма о суперагенте Джеймсе Бонде. Лента называется "007: Не время умирать".

Роль разведчика британской службы МИ-6 уже в пятый раз иполнил англичанин Дэниел Крейг. В фильме появятся также Леа Сейду, Лашана Линч, Наоми Харрис, Джеффри Райт и Кристоф Вальц. "Оскароносный" Рами Малек дебютирует в Бондиане в роли главного антагониста.

Джеймс Бонд уходит на пенсию. Его кодовое имя получает новая агентка Номи. Отдых бывшего разведчика заканчивается, когда друг Бонда из ЦРУ обращается к нему за помощью. Бывший агент 007 должен спасти похищенного ученого, согласно сюжету.

Премьеру "007: Не время умирать" перенесли с осени 2019-го на апрель 2020-го. Причинами задержки стали замена британского режиссера Дэнни Бойла на американца Кэри Фукунага и травма лодыжки Крейга.

Автор: www.instagram.com Англичанин Дэниел Крейг уже в пятый раз исполнил роль разведчика британской службы МИ-6.

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Впервые в истории агентом 007 стала женщина. Британская темнокожая актриса Лашана Линч играет женщину-суперагента Номи в фильме "007: Не время умирать". Такое решение приняли благодаря вмешательству феминистской телесценариста Фиби Уоллер-Бридж.