Не отдадим Малевича и Шевченко россиянам - автор проекта "Большая семерка"

Автор: Фото предоставлено Екатериной Рай Художественный проект "Большая семерка" откроется 27 мая в Музее истории города Киева. Впервые представят 25 произведений семи художников, вошедших в рейтинг "Топ-100 великих украинцев"

Музей истории города Киева в сотрудничестве с благотворительным фондом "КУЛЬТАУРА" готовит национальный проект "Большая семерка". Посвящен творчеству художников Александра Архипенко, Михаила Бойчука, Анатолия Криволапа, Казимира Малевича, Георгия Нарбута, Марии Примаченко, Тараса Шевченко.

Впервые в одной экспозиции представят произведения семи художников, вошедших в рейтинг "Топ-100 великих украинцев". Определяли ход истории со времен Киевской Руси до наших дней, по версии журнала "Новое время". Чтобы сформировать этот список, создали экспертный совет из 100 авторитетных соотечественников. Среди них: Сергей Жадан, Владислав Троицкий, Юрий Андрухович, Андрей Курков.

Собрать работы было трудно. Особенно Малевича

"Предыдущий проект "UKRAINE.THE BEST. Культурное пространство от А до Я" был посвящен современной культуре, презентовал страну по всем регионам, - рассказывает автор проекта Юрий Комельков. - На этот раз меня вдохновил рейтинг, где 46 фигур из 100 - представители креативного класса и культуры. Там оказалось семь художников, творчество которых представляем на выставке.

Собрать работы было трудно. Особенно Малевича. Все считали, что его единственное произведение - в Художественном Арсенале. Однако в "Супрематической композиции" из коллекции Игоря Дыченко еще устанавливают авторство. И мы покажем автопортрет 1934 года, который в 1996-м купил коллекционер Эдуард Дымшиц.

Все эти авторы, которые никогда друг друга не видели, работали в одном направлении

Будет знаковое произведение Тараса Шевченко "Цыганка", благодаря которому он получил звание свободного художника, его автопортрет и графика с изображением церквей. Продемонстрируем и уникальную двустороннюю работу Марии Примаченко "Зверь Полесский", на обратной стороне которой художница написала о важном фрагменте своей жизни - получении диплома за свои картины.

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Экспозиция разделена на три тематических блока. В "Сакральном искусстве" покажем росписи церквей Криволапа, фрески Бойчука, тему церквей у Нарбута и Малевича. В разделе "Портрет", кроме автопортретов Малевича и Шевченко, будет портрет Михаила Бойчука его ученика Охрима Кравченко и автопортрет Анатолия Криволапа, написанный еще в стиле реализма в 1975-м. Третий блок "Полилог" продемонстрирует, как все эти авторы, которые никогда друг друга не видели, работали в одном направлении. Украинского авангардного искусства, которое имеет глубокие корни в народном искусстве. Они на этом акцентировали.

Цель проекта - не только показать связи в визуальном искусстве нескольких столетий с народным, но и создать визуальный код нации

Как писал исследователь искусства Дмитрий Горбачев, сочетание профессионального и народного искусства является уникальным явлением, формулой украинского авангарда. Цель проекта - не только показать связи в визуальном искусстве нескольких столетий с народным, но и создать визуальный код нации.

В мире Украина известна именно нашим авангардом. Планируем показать этот проект за рубежом. Надо отстаивать свои художников. Малевича делит Россия и Польша, даже Шевченко Россия называет собственным писателем. В своих изданиях украинских авангардистов называют российскими. Не отдадим".

Художественный проект "Большая семерка" продлится с 27 мая по 28 июня на третьем этаже Музея истории города Киева.

Институциями-партнерами проекту являются Национальный музей Тараса Шевченко, Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого, Львовская галерея искусств, Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, издательство АТЛАНТ-ЮЕмСі, издательство РОДОВІД, аукционный дом "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ", Prymachenko Family Foundation, LAW NET.