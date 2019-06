Не Монатиком единым: кто из украинских артистов может собрать "Олимпийский"

До сих пор стадион "Олимпийский" собирали только два представителя отечественного шоубизнеса Фото: censor.net.ua

Председатель концертного агентства H2D Сергей Малецкий рассказал Gazeta.ua, кто из украинских артистов имеет потенциал собрать киевский стадион "Олимпийский".

Арена имеет статус стадиона категории "элит" и 70 050 разделенных на 80 секторов мест. До сих пор его собирали только 2 представителя отечественного шоу-бизнеса. Рок-группа "Океан Эльзы" в 2014-м, 2016 году и певец Монатик в 2019-м.

"Много шансов у Винника. Не стоит забывать, что Дзидзьо собирал стадион во Львове. Как показывает тенденция, поп-артисты пока наиболее востребованы в Украине. Из-за этого я поставил бы на Верку Сердючку. Чтобы достичь такого успеха нужна сильная и надежная команда, качественный продукт и трудолюбие ", - сказал эксперт.

Сергей Малецкий поделится опытом организации концертов за рубежом и в Украине на Music Conference Ukraine. Пройдет в рамках фестиваля Atlas Weekend.

Atlas Weekend пройдет с 9 по 14 июля на ВДНХ. Среди артистов, которые будут выступать на фестивале в этом году, уже заявленные Тому Уокер, Майкл Киванука, легендарный Drum & Bass проект Noisia, американцы Our Last Night и украинская группа The Hardkiss с фестивальной презентацией альбома "Железная ласточка".

С 12 по 14 июля 2019 в Киеве состоится Music Conference Ukraine.