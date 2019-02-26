Не Maruv единственной: судья Нацотбора "Евровидения-2019" засветился в России

Филатов во время выступления в России, 2016 год. Фото: geometria.ru

Украинский продюсер Евгений Филатов, лидер проекта The Maneken и судья нынешнего Национального отбора Евровидение в 2016 году выступал с концертом в России.

26 февраля музыкант выступал в Краснодарском клубе "Белка & стрелка". Об этом указывает афиша выступления и фотоотчет на сайте geometria.ru.

Также на YouTube-канале пользователя с ником "Ви Кей" осталось видео, снятое во время концерта Евгения Филатова.

Официальных комментариев по поводу концертов в России музыкант пока не дал.

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Евгений Филатов - украинский музыкант, аранжировщик и продюсер. Солист группы "The Maneken", композитор и саундпродюсер групп "ONUKA" и "The Elephants". Родился в Донецке. В 2002 году переехал в Киев. Женат с Натальей Жижченко, лидером группы "ONUKA", с которой встречался с 2008 года. Был членом жюри Национального отбора Евровидения в 2018 и в 2019 вместе с Джамалой и Андреем Данилко.