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понедельник, 13 января 2020 19:45

Названы номинанты на Оскар-2020

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Названы номинанты на Оскар-2020
Опубликовали список номинантов. Фото: "Прямой"

Американская киноакадемия объявила номинантов премии "Оскар-2020".

Награждение пройдет 9 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Второй раз подряд церемония будет без ведущего, сообщается на сайте академии.

В этом году объявили номинантов в 24 номинациях. Финальное голосование за победителей состоится с 30 января 2020 по 4 февраля 2020 года.

Самый лучший фильм

"Форд против Феррари"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды в... Голливуде"

"Паразиты"

Лучшая режиссура

"Ирландец" (Мартин Скорсезе)

"Джокер" (Тодд Филлипс)

"1917" (Сэм Мендес)

"Однажды в... Голливуде" (Квентин Тарантино)

"Паразиты" (По Чжун Хо)

Лучший оригинальный сценарий

"Достать ножи" (Райан Джонсон)

"Брачная история" (Ноа Баумбах)

"1917" (Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс)

"Однажды... в Голливуде" (Квентин Тарантино)

"Паразиты" (Пон Джун-Хо и Хан Джин-он)

Лучший адаптированный сценарий

"Ирландец" (Стивен Зеллиан)

"Кролик Джоджо" (Тайка Вайтити)

"Джокер" (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер)

"Маленькие женщины" (Грета Гервиг)

"Два папы" (Энтони Маккартен)

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Лучший актер

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучшая актриса

Синтия Ериво ("Гарриет")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Шарлиз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джудит")

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс ( "Прекрасный день по соседству")

Энтони Хопкинс ("Два Папы")

Аль Пачино и Джо Пеши (оба за "Ирландца")

Брэд Питт ("Однажды в... Голливуде").

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлл")

Лора Дерн ("Брачная история")

Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")

Флоренс Пью ("Маленькие женщины")

Марго Робби ("Скандал").

В лос-анджелесском отеле Beverly Hilton прошла премия "Золотой глобус - 2020", которая уже 77-й раз наградила лучших деятелей мира киноискусства. Не меньшие страсти кипели и на красной дорожке церемонии.

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