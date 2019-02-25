Назвали всех победителей премии Оскар

В ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе (США) прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар" Американской киноакадемии.
Церемония транслируется в прямом эфире более чем в 225 странах по всему миру.
"Оскары" будут вручены в 24 номинациях.
Церемонию Оскар начали с выступления группы Queen и певца Адама Ламберта.
Церемония транслируется в прямом эфире более чем в 225 странах по всему миру.
"Оскары" будут вручены в 24 номинациях.
Церемонию Оскар начали с выступления группы Queen и певца Адама Ламберта.
Впервые за последние 30 лет не будет ведущего. Награды вручали известные актеры и актрисы.
Так, лучшей актрисой второго плана стала Реджина Кинг.
Лучшим актером второго плана – Махершала Али.
Лучшим актером признан Рами Малека за роль в фильме "Богемная рапсодия".
Лучшей актрисой стала Оливия Колман.
Лучший режиссер - Альфонсо Куарон
Лучшая операторская работа – "Рома", Альфонсо Куарон
Лучшая работа художника-постановщика – "Черная пантера"
Лучшая песня к фильму - Shallow, " Рождение звезды "("Звезда родилась")
Так, лучшей актрисой второго плана стала Реджина Кинг.
Лучшим актером второго плана – Махершала Али.
Лучшим актером признан Рами Малека за роль в фильме "Богемная рапсодия".
Лучшей актрисой стала Оливия Колман.
Лучший режиссер - Альфонсо Куарон
Лучшая операторская работа – "Рома", Альфонсо Куарон
Лучшая работа художника-постановщика – "Черная пантера"
Лучшая песня к фильму - Shallow, " Рождение звезды "("Звезда родилась")
Лучшая музыка к фильму - "Черная пантера"
Лучший оригинальный сценарий – "Зеленая книга"
Лучший адаптированный сценарий - " Черный клановец"
Лучший анимационный фильм – "Человек-паук: Через вселенные"
Лучший фильм на иностранном языке - " Рома"
Лучший документальный фильм- "свободный подъем в одиночку" / Free Solo
Лучший короткометражный анимационный фильм – "BAO"
Лучший короткометражный документальный фильм – "Точка. Конец предложения"
Лучшие визуальные эффекты – "Человек на Луне"
Лучший монтаж - " Богемная рапсодия"
Лучшее сведение звука – "Богемная рапсодия"
Лучший монтаж звука - " Богемная рапсодия"
Лучший дизайн костюмов – "Черная пантера"
Лучшие грим и прически – "Власть"
Лучший короткометражный игровой фильм - "Кожа"
Лучший оригинальный сценарий – "Зеленая книга"
Лучший адаптированный сценарий - " Черный клановец"
Лучший анимационный фильм – "Человек-паук: Через вселенные"
Лучший фильм на иностранном языке - " Рома"
Лучший документальный фильм- "свободный подъем в одиночку" / Free Solo
Лучший короткометражный анимационный фильм – "BAO"
Лучший короткометражный документальный фильм – "Точка. Конец предложения"
Лучшие визуальные эффекты – "Человек на Луне"
Лучший монтаж - " Богемная рапсодия"
Лучшее сведение звука – "Богемная рапсодия"
Лучший монтаж звука - " Богемная рапсодия"
Лучший дизайн костюмов – "Черная пантера"
Лучшие грим и прически – "Власть"
Лучший короткометражный игровой фильм - "Кожа"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фаворитов "Оскара" снова покажут в кино
Нынешние победители премии Оскар получат лишь 90 секунд, чтобы подняться на сцену и огласить речь. Короткое время для выступления организаторы премии установили из-за количества номинаций.
По правилам проведения церемоний Оскар, трансляция должна длиться не более трех часов. С учетом объявления большого количества номинаций - 24.
×
Комментарии1