Назвали всех победителей премии Оскар

В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония Оскар. Фото: TN.com

В ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе (США) прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар" Американской киноакадемии.



Церемония транслируется в прямом эфире более чем в 225 странах по всему миру.



"Оскары" будут вручены в 24 номинациях.



Церемонию Оскар начали с выступления группы Queen и певца Адама Ламберта.

Впервые за последние 30 лет не будет ведущего. Награды вручали известные актеры и актрисы.



Так, лучшей актрисой второго плана стала Реджина Кинг.



Лучшим актером второго плана – Махершала Али.



Лучшим актером признан Рами Малека за роль в фильме "Богемная рапсодия".



Лучшей актрисой стала Оливия Колман.



Лучший режиссер - Альфонсо Куарон



Лучшая операторская работа – "Рома", Альфонсо Куарон



Лучшая работа художника-постановщика – "Черная пантера"



Лучшая песня к фильму - Shallow, " Рождение звезды "("Звезда родилась")

Лучшая музыка к фильму - "Черная пантера"



Лучший оригинальный сценарий – "Зеленая книга"



Лучший адаптированный сценарий - " Черный клановец"



Лучший анимационный фильм – "Человек-паук: Через вселенные"



Лучший фильм на иностранном языке - " Рома"



Лучший документальный фильм- "свободный подъем в одиночку" / Free Solo



Лучший короткометражный анимационный фильм – "BAO"



Лучший короткометражный документальный фильм – "Точка. Конец предложения"



Лучшие визуальные эффекты – "Человек на Луне"



Лучший монтаж - " Богемная рапсодия"



Лучшее сведение звука – "Богемная рапсодия"



Лучший монтаж звука - " Богемная рапсодия"



Лучший дизайн костюмов – "Черная пантера"



Лучшие грим и прически – "Власть"



Лучший короткометражный игровой фильм - "Кожа"

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Нынешние победители премии Оскар получат лишь 90 секунд, чтобы подняться на сцену и огласить речь. Короткое время для выступления организаторы премии установили из-за количества номинаций. По правилам проведения церемоний Оскар, трансляция должна длиться не более трех часов. С учетом объявления большого количества номинаций - 24.