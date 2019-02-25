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понедельник, 25 февраля 2019 07:56

Назвали всех победителей премии Оскар

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  В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония Оскар. Фото: TN.com
В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония Оскар. Фото: TN.com
В ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе (США) прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар" Американской киноакадемии.

Церемония транслируется в прямом эфире более чем в 225 странах по всему миру.

"Оскары" будут вручены в 24 номинациях.

Церемонию Оскар начали с выступления группы Queen и певца Адама Ламберта.
Впервые за последние 30 лет не будет ведущего. Награды вручали известные актеры и актрисы.

Так, лучшей актрисой второго плана стала Реджина Кинг.

Лучшим актером второго плана – Махершала Али.

Лучшим актером признан Рами Малека за роль в фильме "Богемная рапсодия".

Лучшей актрисой стала Оливия Колман.

Лучший режиссер - Альфонсо Куарон

Лучшая операторская работа – "Рома", Альфонсо Куарон

Лучшая работа художника-постановщика – "Черная пантера"

Лучшая песня к фильму - Shallow, " Рождение звезды "("Звезда родилась")
Лучшая музыка к фильму - "Черная пантера"

Лучший оригинальный сценарий – "Зеленая книга"

Лучший адаптированный сценарий - " Черный клановец"

Лучший анимационный фильм – "Человек-паук: Через вселенные"

Лучший фильм на иностранном языке - " Рома"

Лучший документальный фильм- "свободный подъем в одиночку" / Free Solo

Лучший короткометражный анимационный фильм – "BAO"

Лучший короткометражный документальный фильм – "Точка. Конец предложения"

Лучшие визуальные эффекты – "Человек на Луне"

Лучший монтаж - " Богемная рапсодия"

Лучшее сведение звука – "Богемная рапсодия"

Лучший монтаж звука - " Богемная рапсодия"

Лучший дизайн костюмов – "Черная пантера"

Лучшие грим и прически – "Власть"

Лучший короткометражный игровой фильм - "Кожа"

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Нынешние победители премии Оскар получат лишь 90 секунд, чтобы подняться на сцену и огласить речь. Короткое время для выступления организаторы премии установили из-за количества номинаций.

По правилам проведения церемоний Оскар, трансляция должна длиться не более трех часов. С учетом объявления большого количества номинаций - 24.

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Дата
25
февраля

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