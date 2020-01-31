Назвали третьего хедлайнера Atlas Weekend

Хедлайнерами станут Placebo. Фото: atlasweekend.com

Третьим хедлайнером фестиваля Atlas Weekend станет британская группа Placebo.

Музыканты имели несколько совместных проектов с певцом Дэвидом Боуи, об их концертах выпускают фильмы, альбомы быстро получают статус платиновых.

Сейчас Placebo работают над 8-м лонгплеем. Этим летом украинцы смогут первыми услышать новые композиции британцев.

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Placebo играет альтернативный рок и инди-рок.

С 8 февраля в прямых эфирах телеканала общественного вещания UA: ПЕРВЫЙ и телеканала СТБ за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах бороться 16 конкурсантов.