Назвали причину смерти художника Александра Ройтбурда

Умер директор Одесского художественного музея 59-летний Александр Ройтбурд. Последние годы боролся с онкологией. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Директора Одесского художественного музея, выдающегося художника Александра Ройтбурда не стало рано утром 8 августа.

Такую информацию сообщил сотрудник музея Кирилл Липатов.

"В семь утра не стало Саши Ройтбурда. Остроумнейшего человека. Мы стали меньше и скучнее", - отметил он.

Последние годы жизни Александр Ройтбурд имел проблемы со здоровьем. Умер через онкологию, уточнил журналист и нардеп Николай Княжицкий.

"Умер Александр Ройтбурд. Онкология. Светлая память. Большой художник, человек, который умел расти, любил искусство и Украину. Сочувствие близким", - написал Княжицкий.

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Прощание с художником, предварительно, состоится 11-12 августа. Об этом сообщается на странице Одесского музея в Facebook.

"Сегодня преждевременно ушел из жизни директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Прощание, предварительно, состоится 11-12 августа", - сказано в сообщении.

Уточненную информацию сообщат позже.

В воскресенье, 8 августа, стало известно о смерти директора Одесского художественного музея, выдающегося художника Александра Ройтбурда. Последние годы жизни художник имел проблемы со здоровьем. Однако работал, а также мечтал о создании в Одессе музея современного искусства.