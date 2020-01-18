Назвали претендентов на Шевченковскую премию

Стало известно, кто в этом году будет претендовать на Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко. Комитет по награде на заседании по результатам тайного голосования отобрал произведения, которые будут принимать участие в третьем туре конкурса в шести номинациях.
В номинации "Литература":
1. Гримич М. Роман "Клавка"
2. Кияновская Н. Книга стихов "Бабин Яр. Голосами"
3.Прохасько Т. Сборник эссе "Так, але..."
В номинации "Публицистика, журналистика":
4. Мягкая (Кононенко) Е. Книга "Слово своего рода"
5. Овсиенко В. Книга "Свет людей"
6. Подобная Е. Книга "Девушки срезают косы"
В номинации "Музыкальное искусство":
7. Галаневич Н., Гаренецкая Н., Цибульская А., Коваленко И. - группа ДахаБраха. Музыкальный альбом "Путь"
8. Заюшкіна Д., Процив Г. - группа Vivienne Mort. Музыкальный альбом "Опыт"
В номинации "Визуальные искусства":
9. Братков С. Серия работ "Империя снов"
10. Гляделов А. Художественный проект "Карусель"
11. Кадан М. Проект "(не) обозначенные"
В номинации "Киноискусство":
12. Минаев И. Фильм "Какофония Донбасса"
13. Томенко Т. Документальный фильм "Дом "Слово"
В номинации "Театральное искусство":
14. Троицкий В., Григорьев Г., Разумейко И. Опера-реквием "ИОВ" (IYOV)
15. Трунова Т. Спектакль "Плохие дороги".
Третий тур конкурса планируется провести во второй декаде февраля.
Премия вручается в день рождения Тараса Шевченко - 9 марта.
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Национальная премия Украины им. Тараса Шевченко - государственная награда Украины, высшая награда за вклад в развитие культуры и искусства. Ее основали в 1961 году.
В декабре 18 деятелей культуры вошли в новый состав Шевченковского комитета. Председателем назначили журналиста, телеведущего и писателя Юрия Макарова.
Предыдущий состав работал с декабря 2016-го до ноября 2019-го. Его председателем был писатель Юрий Щербак.
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