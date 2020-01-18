Назвали претендентов на Шевченковскую премию

Стало известно, кто в этом году будет претендовать на Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко. Комитет по награде на заседании по результатам тайного голосования отобрал произведения, которые будут принимать участие в третьем туре конкурса в шести номинациях.

В номинации "Литература":

1. Гримич М. Роман "Клавка"

2. Кияновская Н. Книга стихов "Бабин Яр. Голосами"

3.Прохасько Т. Сборник эссе "Так, але..."

В номинации "Публицистика, журналистика":

4. Мягкая (Кононенко) Е. Книга "Слово своего рода"

5. Овсиенко В. Книга "Свет людей"

6. Подобная Е. Книга "Девушки срезают косы"

В номинации "Музыкальное искусство":

7. Галаневич Н., Гаренецкая Н., Цибульская А., Коваленко И. - группа ДахаБраха. Музыкальный альбом "Путь"

8. Заюшкіна Д., Процив Г. - группа Vivienne Mort. Музыкальный альбом "Опыт"

В номинации "Визуальные искусства":

9. Братков С. Серия работ "Империя снов"

10. Гляделов А. Художественный проект "Карусель"

11. Кадан М. Проект "(не) обозначенные"

В номинации "Киноискусство":

12. Минаев И. Фильм "Какофония Донбасса"

13. Томенко Т. Документальный фильм "Дом "Слово"

В номинации "Театральное искусство":

14. Троицкий В., Григорьев Г., Разумейко И. Опера-реквием "ИОВ" (IYOV)

15. Трунова Т. Спектакль "Плохие дороги".

Третий тур конкурса планируется провести во второй декаде февраля.

Премия вручается в день рождения Тараса Шевченко - 9 марта.

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Национальная премия Украины им. Тараса Шевченко - государственная награда Украины, высшая награда за вклад в развитие культуры и искусства. Ее основали в 1961 году.

В декабре 18 деятелей культуры вошли в новый состав Шевченковского комитета. Председателем назначили журналиста, телеведущего и писателя Юрия Макарова.

Предыдущий состав работал с декабря 2016-го до ноября 2019-го. Его председателем был писатель Юрий Щербак.