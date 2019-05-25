Назвали победителя Каннского кинофестиваля-2019

Стал известен победитель Каннского кинофестиваля. Фото: Корреспондент

Жюри Каннского кинофестиваля объявило победителей этого года. Лауреатом главной премии - Золотой пальмовой ветви - стал фильм Паразиты режиссера Пон Джун Хо.

Пон Джун Хо стал первым представителем Кореи, который получил этот престижный приз в Каннах.

Награду режиссер получал из рук легендарной французской актрисы Катрин Денев.

Фильм Паразиты после показа сразу полюбился критикам и прессе.

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72-й Каннский кинофестиваль проходит на набережной Круазет с 14 по 25 мая 2019 года. В этом году жюри возглавляет мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, лауреат премии Оскар за фильмы Бёрдмэн и Легенда Хью Гласса.