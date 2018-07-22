Назвали победителей Одесского кинофестиваля

Одесский кинофестиваль: стали известны победители. Фото: Народна Правда

9-й Одесский международный кинофестиваль назвал своих победителей. Церемония закрытия состоялась в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Всего показали 108 фильмов из 95 стран.

Гран-при фестиваля по результатам голосования зрителей получил фильм "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук.

Лучшим украинским полнометражным фильмом стала документальная лента "Дельта" Александра Течинского.

Лучший украинский короткометражный фильм - "В радости, только в радости" режиссера Марины Рощиной.

Лучшим украинским режиссером стала Тоня Ноябрева за ленту "Герой моего времени".

За лучшую актерскую работу в национальном конкурсе награлили актрису Анастасию Пустовит, которая сыграла в фильме "Когда падают деревья" Марыси Никитюк.



Лучшим европейским документальным фильмом определили украинский фильм "Домашние игры" режиссера Алисы Коваленко.

Лучшим фильмом международного конкурса ОМКФ жюри выбрало греко-польский фильм "Жалость". Его режиссера Бабиса Макридиса назвали лучшим режиссером.

"Золотой Дюк" за лучшую актерскую работу получил Виктор Полстер за роль трансгендеров-балерины в бельгийской драме "Девушка" Лукаса Донта.

Специальную награду международного жюри получила румынско-французская лента "Поророка" режиссера Константина Попеску.

Призы кинокритиков FIPRESCI получили украинский полнометражная лента "Дельта" Александра Течинского и короткометражная "Магнитная буря" Игоря Ганского.

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9 июля на открытии Одесского международного кинофестиваля Ада Роговцева получила "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство.