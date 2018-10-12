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пятница, 12 октября 2018 13:28

Назвали номинантов премии "Книга года BBC"

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Назвали номинантов премии &quot;Книга года BBC&quot;
Всего в длинные списки вошло 30 изданий. Фото: ВВС News Украина

Редакция ВВС News Украина объявила длинные списки литературной премии "Книга года-2018".

В этом году на премию претендуют 11 изданий:

Ирина Агапеева. Розы за колючкой.
Юрий Андрухович. Любовники Юстиции.
Юрий Винничук. Сестры крови.
Дарья Гнатко. Мазуревичи. История одного рода.
Леся Демская. Лето психиатра.
Макс Кидрук. Где нет бога.
Олег Коцарев. Люди в гнездах.
Андрей Курков. Серые пчелы.
Андрей Любка. Твой взгляд, Чио-Чио-сан.
Александр Олейник. Дневной звук.
Илларион Павлюк. Белый пепел.

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В длинный список премии "Детская Книга года-2018" вошли 16 изданий:

Андрей Бачинский. Ватага веселых бродяг.
Галина Вдовиченко. Сова, которая хотела стать жаворонком.
Анастасия Волховская. Афиновий мишка: календарь мечтателей.
Саша Дерманский. Мэри.
Юлии Илюха. Как Грицик Муху-Нехочуху победил.
Сергей Куцан. Зюзя.
Марина Макущенко. Темная сторона дома.
Наталья Малетич. Иль. Сказка о рождении.
Таня Малярчук. Мох Nox.
Наталья Матолинец. Гесси.
Анастасия Никулина. Стая.
Лана Ра. Как развеселить одиночество.
Владимир Рутковский. Щирик со Змеевой горы.
Сергей Товстенко. Ремонт летучих чудес.
Олег Колдун. Монстры, живущие в шкафах.
Юлия Чернинька. Рыцарь Смарагдиевого ордена.

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С этого года премия вводит номинацию "Эссеистика". В длинный список вошли 3 издания:

Андрей Бондарь. Церебро.
Вано Крюгер. Когда я слышу слово "культура".
Артем Чапай. The Ukraine.

В жюри конкурса Книга года входят Вера Агеева, Ольга Герасимьюк, Виталий Рябчук, Тарас Лютый, Светлана Пыркало, Марта Шокало.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £ 1,000 - 37 тыс. грн. Их назовут в декабре.

Книгой года BBB-2017 стал роман "Земля потерянных, или Маленькие страшные сказки" винницкой писательницы Екатерины Калитко. В номинации детских книг победила писательница Анна Коршунова с книгой "Комп и компания".

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