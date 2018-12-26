Назвали лучшие книги 2018 года украинских издательств

Украинский ПЕН назвал лучшие книги 2018 года, появившиеся в отечественных издательствах. В список вошли художественные произведения, нон-фикшн-издания, книги для детей и подростков, альбомы и гуманитаристика.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Украинская проза

1. Андрухович Юрій. Коханці Юстиції (Meridian Czernowitz)

2. Бондар Андрій. Церебро (Видавництво Старого Лева)

3. Венгринюк Христя. Народжуватися і помирати взутими (Видавництво Старого Лева)

4. Гримич Марина. Ажнабія на червоній машині (Нора-Друк)

5. Кідрук Макс. Де немає Бога (КСД)

6. Косач Юрій. Сеньйор Ніколо (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

7. Коцарев Олег. Люди в гніздах (Комора)

8. Курков Андрей. Серые пчелы (Фоліо)

9. Лаюк Мирослав. Світ не створений (Видавництво Старого Лева)

10. Любка Андрій. Твій погляд, Чіо-Чіо-сан (Meridian Czernowitz)

11. Лялька. Оповідання про дитинство (Видавництво Старого Лева)

12. Стех Марко Роберт. Голос (Terra Incognita)

13. Стринадюк Люба-Парскевія. Як я 'му жити на полонині (Піраміда)

14. Стяжкина Елена. Розка (Фоліо)

15. Чапай Артем. The Ukraine (Книги ХХІ)

Украинская поэзия

1. Астапенко Ігор. Шампанське – пиво – шампанське (Смолоскип)

2. Антологія молодої української поезії ІІІ тисячоліття / Упорядник Мирослав Лаюк (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

3. Воробйов Микола. Гора і квітка (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

4. Жадан Сергій. Антена (Meridian Czernowitz)

5. Загладько Ірина. Лемент і легіт (Смолоскип)

6. Кичинський Анатолій. Жива і скошена тече в мені трава (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

7. Калитко Катерина. Бунар (Видавництво Старого Лева)

8. Кива Ия. Подальше от рая (Каяла)

9. Кіяновська Маріанна. Гематомагавафа: живі перетворення (Золота Пектораль)

10. Короненко Світлана. Дебора (Ярославів Вал)

11. Кулінський Іван. 33 пляшки (Електрокнига)

12. Лазуткін Дмитро. Артерія (Видавництво Старого Лева)

13. Луцишина Оксана. Вірші Феліцити (Видавництво Старого Лева)

14. Матіяш Богдана. Пісня пісень (Видавництво Старого Лева)

15. Панасюк Лесик. Крики рук (kntxt)

16. Сливинський Остап. Зимовий король (Видавництво Старого Лева)

17. Хаддад Катріна. Ніч чужинців (Електрокнига)

Зарубежная литература

1. Арундаті Рой. Бог дрібниць / Переклад Андрія Маслюха (Видавництво Старого Лева)

2. Берґман Інґмар. Недільне дитя / Переклад Софії Волковецької (Видавництво Старого Лева)

3. Денель Яцек. Кривоклят / Переклад Андрія Бондаря (Комора)

4. Євгенідіс Джеффрі. Середня стать / Переклад Анни Вовченко (Видавництво Старого Лева)

5. Єрґович Міленко. Іншалла, Мадонно, іншалла / Переклад Катерини Калитко (Видавництво Старого Лева)

6. Ішіґуро Кадзуо. Похований велетень / Переклад Тетяни Савчинської (Видавництво Старого Лева)

7. Лесьмян Болеслав. Садбожий спалахненець / Переклад Маріанни Кіяновської (Дух і Літера)

8. Мельничук Аскольд. Посол мертвих / Переклад Ганни Яновської (Видавництво Старого Лева)

9. Твардох Щепан. Морфій / Переклад Остапа Українця (Фабула)

10. Корун Барбара. Прийду за мить / Переклад Мар'яни Климець та Наталі Хороз (Книги ХХІ)

НОН-ФИКШИН

1. Дисиденти: Антологія текстів / Упорядники Олексій Сінченко, Дмитро Стус, Леонід Фінберг (Дух і Літера)

2. Мейс Джеймс. Комунізм та дилеми національного визволення. Національний комунізм у радянській Україні 1918-1933 рр. / Переклад Максима Яковлєва (Комора)

3. Поллак Мартін. Топографія пам'яті / Переклад Христини Назаркевич (Човен)

4. Улюра Ганна. 365. Книжка на кожен день, щоби справляти враження культурної людини (ArtHuss)

5. Шор Марсі. Українська ніч. Історія революції зблизька (Дух і Літера)

Эссеистика

1. Бойченко Олександр. Країна за Збручем (Книги ХХІ)

2. Єрмоленко Володимир. Плинні ідеології (Дух і Літера)

3. Крюґер Вано. Коли я чую слово "культура"… (Laurus)

4. Нова Європа. Есеї українських інтелектуалів (Видавництво Старого Лева)

5. Поліщук Ярослав. Гібридна топографія (Книги ХХІ)

6. Пономарьов Віталій. Історія на власній шкірі (Стилос)

Биография / мемуары / интервью

1. Андрухович Юрій, Бойченко Олександр, Друль Орест. Ворохтаріум (Pabulum)

2. Грицак Ярослав / Хруслінська Іза. Розмови про Україну (Дух і Літера)

3. Жолдак Богдан. Під зіркою Лукаша (Дух і Літера)

4. Залізняк Володимир. З ангелом-охоронцем і фото по життю (Дух і Літера)

5. Катакіс Майкл. Ернест Гемінґвей. Артефакти з життя / Переклад Романа Клочка

(Видавництво Старого Лева)

6. Матківський Іван. Блаженний священномученик Климентій Шептицький

7. Панченко Володимир. Повість про Миколу Зерова (Дух і Літера)

8. Тесла Нікола. Мої винаходи / Переклад Олександри Гординчук (Видавництво Старого Лева)

9. Фінберг Леонід. Про різне і трохи про себе (Дух і Літера)

10. Фейнман Річард. Та ви жартуєте, містере Фейнман! / Переклад Миколи Климчука (Наш формат)

Путевые очерки / репортажи

1. Левинський Степан. Від Везувія до пісків Сахари. З японського дому. Схід і Захід (Піраміда)

2. Стех Павло. Над прірвою в іржі (Темпора)

3. Яблонська Софія. Листи з Парижа. Листи з Китаю (Піраміда)

4. Яремчук Олеся. Наші Інші (Човен)

ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ



Украинская художественная литература

1. Була Оксана. Туконі – мешканець лісу (Видавництво Старого Лева)

2. Винничук Юрій. Цукровий півник (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

3. Дерманський Сашко. Мері (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

4. Крук Галина. Раз овечка, два овечка (Vivat)

5. Лущевська Оксана. Опікуни для жирафа (Видавництво Старого Лева)

6. Малярчук Таня. MOX NOX (Видавництво Старого Лева)

7. Рутківський Володимир. Щирик зі змієвої гори (Видавництво Старого Лева)

Зарубежная художественная литература

1. Дилан Боб. Назавжди будь молодим / Переклад Віктора Морозова (Читаріум)

2. Доктор Сьюз. Про Грінча, який украв Різдво / Переклад Маріанни Кіяновської (Книголав)

3. Коттін Менена. Чорна книга кольорів / Переклад Катерини Міхаліциної (Видавництво Старого Лева)

4. Лаґеркранц Рус. Моє щасливе життя / Переклад Галини Кирпи (Читаріум)

5. Лоурі Лоїс. Хранитель / Переклад Олександра Стукала (Читаріум)

6. Сіс Петр. Стіна / Переклад Ірини Забіяки (Видавництво)

7. Старк Ульф. Диктатор / Переклад Галини Кирпи (Основи)

Нон-фикшн

1. Воробйова Марія, Курова Юлія, Лешак Марта, Тараненко Ірина. Україна. Книга-мандрівка (Книголав)

2. Кінович Марі, Нієдра Юлія, Сердюк Маша. Ням! Готують діти (Братське)

3. Космолінська Наталія, Магдиш Ірина. Гра в музей (Видавництво Старого Лева)

4. Лесів Андрій, Романишин Романа. Я так бачу (Видавництво Старого Лева)

5. Це зробила вона; Це теж зробила вона (Видавництво)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

1. Гречило Андрій та Завітій Богдан. Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення (Родовід)

2. Серёгин: проекты, концепции, замыслы / Под редакцией Бориса Ерофалова (Видавничий дім А+С)

ГУМАНИРИСТИКА

1. Агеєва Віра. Візерунок на камені (Видавництво Старого Лева)

2. Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму / Переклад Олександра Погорілого (Наш формат)

3. Епплбом Енн. Червоний голод. Війна Сталіна проти України / Переклад Дарії Маттінґлі та Оксани Кисіль (Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору)

4. Марценюк Тамара. Чому не варто боятися фемінізму (Комора)

5. Ніцше Фридрих. Ранкова зоря / Переклад Вахтанґа Кебуладзе (Темпора)

6. Пліній Молодший. Вибрані листи / Переклад Андрія Содомори (Апріорі)

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ПЕН-клуб - международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков. Создана с целью содействия дружбе и интеллектуальной сотрудничества писателей всего мира. Акцентирует внимание на роли литературы в развитии взаимопонимания и мировой культуры. Борется за свободу слова. Защищает права писателей, которых сажают в тюрьму, а порой и убивают за их взгляды. 17 декабря Украинский центр Международного ПЕН-клуба избрал нового президента. Им стал писатель, журналист и сценарист Андрей Курков. Будет возглавлять организацию в течение 2 лет. Избрали также двух вице-президентов - это украиновед и переводчица Оля Гнатюк и исполнительный директор украинского ПЕН журналист Татьяна Терен. В новsq исполнительный совет клуба вошли Елена Стяжкина, Леонид Финберг, Евгений Захаров, Лариса Денисенко и Остап Сливинский.