Настя Каменских рассказала, что для нее быть патриотом

Год назад в творческой жизни Насти Каменских произошли изменения - закрытие проекта "Потап и Настя" и начало сольной карьеры под псевдонимом NK.

В своем интервью изданию РБК-Украина певица рассказала не только о начале сольной карьеры и дальнейшие отношения с Потапом планы на будущее и откровенно объяснила, что для нее значит быть патриоткой.

"Мы поставили дуэт на паузу, так как захотели попробовать что-то новое и воплотить в жизнь идеи и проекты, на которые ранее не хватало времени. Я сфокусирована сейчас на своем сольном проекте NK. У Потапа появилась возможность уделить больше времени группе MOZGI. Мой новый образ полностью отображает ту Настю, какой она есть сегодня", - рассказывает певица.

Автор: nstagram.com/kamenskux Настя Каменских рассказала о новой эпохе в ее карьере

На вопрос о новом образе, Настя ответила, что важную роль сыграло ее долговременная жизнь в Италии. Певица провела там 7 лет:

"Мне близка эта импульсивность, яркость, страстность — она и в характере проявляется, и в образ я тоже это перенесла. Поэтому да, я похожа на испано-итальянскую женщину-сеньйориту. Кстати, любят же сравнить украинский с итальянским по благозвучию. Я даже написала авторский перевод на итальянский язык песни "Тиха ніч" для моего Рождественского альбома".

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Каменских добавила, что также хотела бы пожить в Латинской Америке, и сейчас учит испанский. Однако, она искренне любит Украину, хотя считает себя космополитом:

"Украину я люблю, ведь я родилась в Киеве, я чувствую особую связь здесь. Считаю, современный человек открыт целому миру, находит в каждой ментальности что-то близкое, вдохновляющее. По крайней мере мне нравится находить в национальных идентичностях разных стран что-то свое, я ведь человек космополит.

Для меня патриотизм — это любить свою страну и свой народ, и с любовью к ним идти через свое дело, через свое предназначение быть им полезными. Каждый делает свое дело, я вижу в своей музыке способ рассказать о стране. Мои песни вот уже 12 лет слушают в разных странах, и все, кто знает, что Настя Каменских из Киева, узнают немного больше об Украине.

Автор: nstagram.com/kamenskux Мои песни вот уже 12 лет слушают в разных странах, и все, кто знает, что Настя Каменских из Киева, узнают немного больше об Украине.

Также важно поддерживать экономику страны, развивать бизнес в нашей стране, я горжусь тем, что мой NKsport — бренд украинского производства, его сотрудники — украинцы, мы даем рабочие места нашим гражданам, мы предоставляем возможность для развития и фешн-индустрии, а также поддерживаем ЗОЖ и спортивный дух украинцев. И очень приятно, что из многих других стран нам пишут, просят сделать доставку, потому что хотят получить спортивную форму NKsport, потому что она доступная, качественная, стильная, со смыслом и душой", - рассказала Настя Каменских.

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