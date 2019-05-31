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пятница, 31 мая 2019 18:20

"Наркотики управляют всем вокруг меня": Майли Сайрус представила новый альбом

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&quot;Наркотики управляют всем вокруг меня&quot;: Майли Сайрус представила новый альбом
Обложка нового мини-альбома американской певицы Майли Сайрус под названием She is coming

Американская поп-певица Майли Сайрус в полночь 31 мая выпустила новый мини-альбом. В пластинку She is coming или "Она приходит" вошло 6 песен. Только 2 из них исполнительница спела сольно. В записи других композиций участвовали Ру Пол и рэперы Swae Lee, Mike Will Made It и Ghostface Killah. Эта пластинка является первой частью из трех запланированных мини-альбомов. Когда выйдут следующие неизвестно.

"Аллилуйя, я урод. Каждый день недели я делаю то, что хочу", - так начинается Mother's Daughter первая композиция альбома. Эстетика пластинки осталась неизменной - хулиганство, вечеринки и наркотики. Даже песня Dream, "Мечта", оказывается аббревиатурой drugs rules everything around me - "наркотики управляют всем вокруг меня".

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5 июня одновременно по всему миру стартует премьера 5 сезона сериала "Черное зеркало". Он будет состоять из трех эпизодов и рассказывать о влиянии новейших технологий на повседневную жизнь. В актёрский состав вошла американская поп-звезда Майли Сайрус. Также в фильме сыграли Энтони Маки, Эндрю Скотт и Яхья Абдул Матин II.

Автор: Артём КУРИХИН
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