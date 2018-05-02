"Напоминает Дракулу": стало известно, каким будет номер Меловина на Евровидении

Певец не отказался от огня в номере. Фото: youtube.com

Меловин, представитель Украины на Евровидении-2018, провел первую репетицию на сцене песенного конкурса.

"В начале номера певец лежит на рояле. Появляется из-под крышки инструмента, как из саркофага. Страшный и готический образ, напоминает Дракулу", - описывает постановку блогера Робин Галлагер с сайта Wiwibloggs.

Рояль установили на платформе с лестницей. Конструкцию сделали ниже, чем на выступлении в финале Национального отбора. В конце выступления декорация загорается.

Следующая репетиция состоится 5 мая.

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29 апреля в Лиссабоне стартовали репетиции участников Евровидения-2018. Всего участие в конкурсе принимают представители 43 стран. 2 полуфинала и финал пройдут 8, 10 и 12 мая соответственно.