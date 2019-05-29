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среда, 29 мая 2019 18:27

Накажут ли виноватых: вышел тизер последней серии сериала "Чернобыль"

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Накажут ли виноватых: вышел тизер последней серии сериала &quot;Чернобыль&quot;
Вышел тизер последней серии сериалу "Чернобыль". Фото: the-flow.ru

Телеканал HBO опубликовал тизер финальной серии сериала "Чернобыль", который залили на официальный YouTube-канал.

Последняя серия получила название "Вечная память". Выйдет на экраны 3 июня.

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В эпизоде расскажут, почему случился взрыв на станции и о наказании виноватых.

Британско-американский исторический сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг самых популярных шоу всех времен, по данным ресурса IMDb. Сейчас имеет наивысшую оценку зрителей - 9,7 на основе 64 тыс. голосов.

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