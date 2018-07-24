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вторник, 24 июля 2018 21:45

На Ше.Fest всех желающих бесплатно накормят борщом с карасями

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На Ше.Fest всех желающих бесплатно накормят борщом с карасями
В селе Моринцы Звенигородского района Черкасской области в пятый раз пройдет фестиваль "Ше.Fest Фото: ufest.in.ua

18-19 августа в селе Моринцы Звенигородского района Черкасской области в пятый раз пройдет фестиваль Ше.Fest.

Для зрителей фестиваля днем ​​и ночью работать 10 локаций. С музыкальной сцены будут звучать выступления украинских групп: Тень Солнца, Нумер 482, Mysterya, Колір Ночі, Go-A, ВІЙ, MniShek, Ангажемент на вторник.

На просветительскую поляну приедут писатели: Василий Шкляр с презентацией своей новой книги "Одинокий волк" и Сашко Лирник с авторскими и народными сказками.

Состоятся лекции, в частности от представителя Украинского института национальной памяти на тему "Упоминания Тараса Шевченко в архивах СБУ". Отдельно выступит профессор Ирина Савченко "" Кавказ "Т.Шевченко как литературное произведение и политологический текст".

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На поляне будут звучать музыкальные выступления от групп и бардов: Тільки Світло, Супер-8, adm: t, Pororoka, Богдан Тарасюк.

Пройдет презентация поэтического сборника Златы-Зоряны Паламарчук и дискусии от общественных деятелей: Сергея Василюка, Андрея Рыбалко и других.

А также на поляне состоится традиционный поэтический Ше.Батл на определение лучшего поэта фестиваля.

Организаторы этого года обещают сделать кулинарный сюрприз для посетителей - сварить котел любимого блюда Тараса Шевченко - борщ с карасями. Его раздадут для желающих бесплатно.

16-19 августа в Черноморскую Одесской области пройдет Koktebel Jazz Festival. Президент и основатель фестиваля Лилия Млинарич назвала 5 главных особенностей мероприятия.

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