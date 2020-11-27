На Рождество откроют детскую библиотеку аудиокниг

На Рождество откроют онлайн библиотеку "Голоса книг". 11 аудиокниг озвучат Вячеслав Гиндин, Михаил Озеров, Оксана Стеценко, Анна Оцупок, Ирина Кошманова, Сергей Крижненко, Олег Дидык.

Диски с книжками передадут в 12 школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей из разных городов Украины.

"Проект был создан для того, чтобы помочь детям с нарушениями зрения в общении с литературными персонажами, рожденными украинским детскими писателями, - говорит руководитель проекта Марьяна Гончарова-Горская. - По данным ВОЗ детская слепота и слабое зрение занимает 4 место среди основных причин инвалидизации детей в нашей стране. Для их социализации очень важно активировать другие анализаторы, в частности слуховые.

Подбирая материал для озвучивания, мы пытались акцентировать внимание на произведениях, в которых говорится о современном мире, коммуникации, новых технологиях и гаджетах. Все то, с чем дети сталкиваются в социальной среде ".

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Бумажные версии вскоре выйдут в издательстве "Ранок". Также размещены на сайте издательства и в онлайн библиотеке для людей с пороком зрения "Ліхтар".

Перечень аудиокниг, которые будут созданы:

Для детей дошкольного возраста:

1. Давай дружить! (Анастасия Меренкова)

2. Мой супердедушка (Геннадий Меламед)

3. Бельчонок, который искал свое дело (Юлита Ран)

4. Совенок, который водил на прогулку эхо (Ева Сольская)

5. Читаем перед сном. (Сборник) Ева Сольская, Каспарова Ю., Козыренко М., Монич А., Руднева Г., Трофимова М., Юлита Ран

Для детей младшего школьного возраста:

6. Большое путешествие (Геннадий Меламед),

7. Феи и эликсир счастья. (Юлита Ран),

8. Белки, шкипер, альбатрос, или История о том, как возник сноубординг (Ева Сольская),

9. Медвежья рыбалка (Геннадий Меламед)

Для детей среднего школьного возраста:

10. НЛО за селом (Наталья Бонь),

11. Чубзики (Сергей Лоскот)

За время независимости Украины впервые украинские читатели начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам. 32% людей читают на украинском против 27% - на русском, сообщили в социологическом исследовании "Чтение в контексте медиапотребления и жизниконструирования" опубликованном Украинским институтом книги.