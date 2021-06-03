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четверг, 03 июня 2021 18:00

На Netflix выходит жуткий триллер

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Netflix выпустил трейлер сериала "Катла". Премьеру первого сезона запланировали на 17 июня.

Режиссером стал Бальтасар Кормакур, который срежиссировал "Эверест" и "101 Рейкьявик".

"Такой жуткий скандинавский нуар идеально подходит для тех, кто обожает осень и зиму, серое небо, холодный и сильный ветер. Сюжет вращается вокруг женщины Греми, которая ищет пропавшую сестру. Та исчезла в тот день, когда началось извержение подледникового вулкана Катла. Тогда мир и спокойствие в городке Вик резко нарушились. Пока людей эвакуируют, замерзшие элементы с доисторических времен поднимаются на поверхность. Это приводит к последствиям, которых никто не мог предвидеть.

Процитируем слова нашего зрителя на Youtube, который лучше всего передал и наши впечатления от жуткого трейлера: "Нам срочно надо углубиться в скандинавскую культуру, чтобы полностью понять их производство телепроекта и кинофильмов. Это удивительно, как страна с населением всего 350 тыс. жителей постоянно производит такой качественный контент", - говорится в британском издании Stylist.

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"Исландия - одна из первых стран начала снова снимать проекты для Netflix после пандемии коронавируса, - говорит режиссер сериала Бальтасар Кормакур. - Снимали в селе на южном побережье. И в жизни, и в сериале называется Вик. Вообще это одно из самых переполненных туристических мест в Исландии. А во время наших съемок - ни души, будто в "28 дней спустя".

Автор: Youtube
  Netflix выпустил трейлер сериала "Катла". Премьеру первого сезона запланировали на 17 июня.
Netflix выпустил трейлер сериала "Катла". Премьеру первого сезона запланировали на 17 июня.

Первой лентой, которую стриминговий сервис Netflix снял в Украине, стал боевик "Последний наемник". Главную роль исполнял Жан-Клод Ван Дамм. Также съемки проходили во Франции.

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