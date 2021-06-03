На Netflix выходит жуткий триллер

Netflix выпустил трейлер сериала "Катла". Премьеру первого сезона запланировали на 17 июня.

Режиссером стал Бальтасар Кормакур, который срежиссировал "Эверест" и "101 Рейкьявик".

"Такой жуткий скандинавский нуар идеально подходит для тех, кто обожает осень и зиму, серое небо, холодный и сильный ветер. Сюжет вращается вокруг женщины Греми, которая ищет пропавшую сестру. Та исчезла в тот день, когда началось извержение подледникового вулкана Катла. Тогда мир и спокойствие в городке Вик резко нарушились. Пока людей эвакуируют, замерзшие элементы с доисторических времен поднимаются на поверхность. Это приводит к последствиям, которых никто не мог предвидеть.

Процитируем слова нашего зрителя на Youtube, который лучше всего передал и наши впечатления от жуткого трейлера: "Нам срочно надо углубиться в скандинавскую культуру, чтобы полностью понять их производство телепроекта и кинофильмов. Это удивительно, как страна с населением всего 350 тыс. жителей постоянно производит такой качественный контент", - говорится в британском издании Stylist.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хорошие новости от бандеровцев с Netflix" - депутат сообщила о разрешении скандала

"Исландия - одна из первых стран начала снова снимать проекты для Netflix после пандемии коронавируса, - говорит режиссер сериала Бальтасар Кормакур. - Снимали в селе на южном побережье. И в жизни, и в сериале называется Вик. Вообще это одно из самых переполненных туристических мест в Исландии. А во время наших съемок - ни души, будто в "28 дней спустя".

Автор: Youtube Netflix выпустил трейлер сериала "Катла". Премьеру первого сезона запланировали на 17 июня.

Первой лентой, которую стриминговий сервис Netflix снял в Украине, стал боевик "Последний наемник". Главную роль исполнял Жан-Клод Ван Дамм. Также съемки проходили во Франции.