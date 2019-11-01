На должность главы Госкино претендуют генпродюсер ОМКФ и актер "Слуги народа"

Автор: Анна Путилина Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич претендует на должность главы Госкино

Четыре человека претендуют на пост председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. Декларации подали:

1. Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич.

"Это сознательный выбор, — говорит кандидат. — Я иду на конкурс с намерениями, желанием и надеждой, которым руководствуюсь в работе с ОМКФ и Украинской киноакадемией. Будем развивать, строить, продвигать украинские таланты, кино и индустрию как в нашей стране, так и за её пределами".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Государство отказалось финансировать украинский фильм о Голодоморе

2. Актер сериалов "Сваты" и "Слуга народа", режиссер телефильма "Моя прекрасная няня" Алексей Кирющенко. По данным Википедии, имеет российское гражданство, а в 2015-м получил вид на жительство в Украине.

3. Продюсер, владелец ООО "Дія фільм" Алексей Пантелеев.

4. Генеральный продюсер телеканала "Солнце" Кристина Хлапонина.

"Наиболее подготовлена ​​к этой должности Юлия Синькевич, — говорит режиссер Андрей Дончик. — Она имеет опыт, желание заниматься развитием украинского кино. Это если учитывать тех, кто подал заявки. Удивительно, что представлено только четыре кандидатуры.

На сегодня имеем такую ​​систему, председатель Госкино является определяющем лицом, но не решающим. Есть еще Совет по государственной поддержке кино, эксперты, которые будут избирать руководителя.

Предыдущий глава агентства Филипп Ильенко пришел в Госкино в 2014-м. Тогда доля украинского кино в прокате составляла менее 2%. Сейчас — более 8%. В прокат вышло 110 украинских полнометражных фильма. В международных кинофестивалях класса "А" принимали участие 28 лент. Появилось много молодых режиссеров. Надеюсь, что новый глава постарается и сделает наше кино еще лучшим".

Временно должность главы Госкино занимает руководитель юридического отдела агентства Юлия Шевчук. Предыдущий глава Филипп Ильенко написал заявление об отставке 19 сентября 2019-го.