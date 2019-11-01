На должность главы Госкино претендуют генпродюсер ОМКФ и актер "Слуги народа"

Четыре человека претендуют на пост председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. Декларации подали:
1. Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич.
"Это сознательный выбор, — говорит кандидат. — Я иду на конкурс с намерениями, желанием и надеждой, которым руководствуюсь в работе с ОМКФ и Украинской киноакадемией. Будем развивать, строить, продвигать украинские таланты, кино и индустрию как в нашей стране, так и за её пределами".
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2. Актер сериалов "Сваты" и "Слуга народа", режиссер телефильма "Моя прекрасная няня" Алексей Кирющенко. По данным Википедии, имеет российское гражданство, а в 2015-м получил вид на жительство в Украине.
3. Продюсер, владелец ООО "Дія фільм" Алексей Пантелеев.
4. Генеральный продюсер телеканала "Солнце" Кристина Хлапонина.
"Наиболее подготовлена к этой должности Юлия Синькевич, — говорит режиссер Андрей Дончик. — Она имеет опыт, желание заниматься развитием украинского кино. Это если учитывать тех, кто подал заявки. Удивительно, что представлено только четыре кандидатуры.
На сегодня имеем такую систему, председатель Госкино является определяющем лицом, но не решающим. Есть еще Совет по государственной поддержке кино, эксперты, которые будут избирать руководителя.
Предыдущий глава агентства Филипп Ильенко пришел в Госкино в 2014-м. Тогда доля украинского кино в прокате составляла менее 2%. Сейчас — более 8%. В прокат вышло 110 украинских полнометражных фильма. В международных кинофестивалях класса "А" принимали участие 28 лент. Появилось много молодых режиссеров. Надеюсь, что новый глава постарается и сделает наше кино еще лучшим".
Временно должность главы Госкино занимает руководитель юридического отдела агентства Юлия Шевчук. Предыдущий глава Филипп Ильенко написал заявление об отставке 19 сентября 2019-го.
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