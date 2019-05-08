Мы до сих пор конкурируем с российской книгой "- издатель

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В течение 2018 60% украинский не прочли ни одной книги. Такие данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

О чтении и книгоиздания в Украине разговариваем с совладельцем, директором киевского издательства "Наш формат" Антоном МАРТЫНОВЫМ.

Почему так мало украинцы читают книги?

- Разновидностей развлечений стало больше, чем когда-либо в истории человечества. А темп жизни ускоряется во всех сферах. Остается все меньше времени на общение с самим собой, на саморазвитие и полноценный отдых. Живем в технологическую эпоху, и дальше ситуация будет только обостряться. Конкуренция за рабочие места будет расти, а количество самих этих мест не увеличится. Итак, людям придется еще больше времени тратить на работу. Поэтому когда они находят свободную минутку, то посвящают себя тому, что легче и быстрее.

Ничего удивительного, что книга временно теряет популярность во всем мире.

Есть множество других вариантов провести свободное время. Например, лента в Фейсбуке. Это довольно новое явление в историческом промежутке, пока не надоело. Люди еще не до конца поняли, что от Фейсбука не только на пользу. Соцсети сильно засасывают, и вы рискуете ничего не получить от тех потерянных часов. Так же и с телевидением. Если бы оно реально давало дополнительное знание такое мощное, как люди его используют, все бы давно уже стали богатыми.

Развитие технологий происходит быстрее, чем человек способен овладеть весь массив информации. Поэтому и возникает погрешность, которую не все осознают.

То есть причины нечтения прежде всего внешние?

- Да, это не чисто украинский феномен. Сначала покрываются два уровня пирамиды Маслоу - физиологических и потребностей безопасности. Затем уже другие. Не все люди могут посмотреть на себя сверху и понять простую вещь. Чтобы выбраться на высшую ступень, подняться на следующую ступеньку, надо сначала что-то у себя вложить. Большинства из них думают правители. Посмотрите, например, американские исследования. Тинейджеры там вообще не ходят в библиотеки. Правда, в США экономика более конкурентоспособна и выше покупательная способность граждан.

Процессы определяет научно-технический прогресс. Например, профессия кассира в супермаркете хорошая. Но скоро она будет заменена на автоматизацию. Большинство кассиров над этим не задумываются. А когда их заменят работы, будет уже поздно рассуждать. Так вот в США этот процесс уже начался. Поэтому в их экономике больше профессий, требующих большей компетенции. Поэтому запрос на информацию является постоянным, неизменным.

Но чтение книг - это показатель развитой страны?

- На Западе, конечно, статистика не такая печальная. Например, в Польше книгу в руки берут более 50% граждан. Но общая тенденция такова, что все опросы показывают уменьшение количества читателей. В той же Германии минус 7 милионов за последние 5 лет.

Но я не вижу катастрофической ситуации. Читают люди меньше вообще? Наверное, нет. Изменили формат чтения, платформы, контент. Другое дело, может научить пост в Фейсбуке то основательном? Сомневаюсь. Но такой тренд.

Мы, издатели, сейчас конкурируем за время, которое человек проводит в развлечениях. Наши глобальные соперники - соцсети. Конечно, некоторые украинские издательства еще конкурируют между собой. Но это прошлый век. У такого подхода сомнительные перспективы.

Заметны в Украине последствия нечтения?

- Вы же видите наш уровень экономики и политического сознания. Это не проблема исключительно руководителей страны и парламента. Есть серьезная проблема интеллектуального разрыва населения. Знание - как мускулатура, катается, когда ты тренируешься, работаешь с ней. Так же и с мозгом.

Если в стране много умных людей, не на бумаге и в теории, а на практике, то они создают бизнес, конкурируют. Не только продавая товар по самой низкой цене, но и создавая добавленную стоимость. Для этого надо знать немного больше, чем твой конкурент. А чтобы постоянно быть в тонусе, надо читать. Осознанно выбирать. Получать базовые знания. Отличать зерна от плевел.

Сейчас модное слово "лонгрид". Ранее это был обычный разворот. Никто не придавал этому большого значения. А теперь уже считается достижением, когда вы прочитали текст такого объема.

С другой стороны, проблема самой книги. Она не успевает за технологическими изменениями. Целые пласты литературы вымирают. А именно словари и путеводители. Неудобно, непрактично, неэффективно. Реальность меняется так быстро, что бумажная книга не может вовремя это отражать и обеспечивать все потребности. Никто сейчас не будет печатать большими тиражами какие-то учебники, которые затем будут продавать студентам в ВУЗах.

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Которая в Украине сейчас ситуация с книгоизданием?

- Наблюдается развитие украинского рынка за последние несколько лет. Главный показатель - изменение ассортимента. Зайдите в любом книжном магазине. Количество украинских книг выросла с 20% до 60%, если не больше. Это прогресс, но мы способны на большее.

Мы до сих пор конкурируем с российской книгой. Это очевидная угроза, потому что они имеют больший рынок и меньшую себестоимость экземпляра. Поставляют сюда большой объем своих изданий. Таким образом выбивают наш рынок. Кроме того, большая часть Украинской еще не понимает угрозы поддержки такой продукции деньгами. С вопросом "какая разница". А такая, что вы ставите под угрозу вообще дальнейшую возможность выбора книг по более или менее доступной цене и в ассортименте, который вас устроит.

Но это не единственный пункт. Если даже полностью запретить русскую книгу - во всех украинских издателей не наступит счастье. Прежде всего нужно смотреть на то, как работает маркетинг. Иначе вы всегда будете конкурировать или с российским, или каким-то другим товаром. Или же если вы создали продукт, который вообще никому не нужен. Значит, надо мыслить масштабнее.

В Украине слабая экономика. И сегодня главное в отрасли - это низкие зарплаты. Сюда трудно привлечь людей. Везде проблема кадров, в том числе и в издательской отрасли.

Полную версию беседы читайте в журнале "Країна" от 16 мая.