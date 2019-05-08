Мы до сих пор конкурируем с российской книгой "- издатель

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1179
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4079
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 918
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2277
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3231
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5553
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1881
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2034
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3276
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5474
Фото
Все фото
10
25
8
8
7
Показали кадры предпоследней серии &quot;Игры престолов&quot;
Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"
&quot;Рисовал всех президентов Украины&quot; - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
"Рисовал всех президентов Украины" - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
Гглиняную посуду мастер погружает в молоко
Гглиняную посуду мастер погружает в молоко
Картины львовского художника показывали в американских сериалах
Картины львовского художника показывали в американских сериалах
Во Львове откроют выставку иранских художников
Во Львове откроют выставку иранских художников
Видео
Все видео
Вышел трейлер сериала "Хранители" по легендарному комиксу Алана Мура
Вышел трейлер сериала "Хранители" по легендарному комиксу Алана Мура
Энн Хэтэуэй сыграла хладнокровную мошенницу
Энн Хэтэуэй сыграла хладнокровную мошенницу
Как развести мужчину на полмиллиона: обзор фильма "Мошенницы"
Как развести мужчину на полмиллиона: обзор фильма "Мошенницы"
Трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" выложили в сеть
Трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" выложили в сеть
Евровидение-2019: показали репетиции
Евровидение-2019: показали репетиции
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 2925
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1251
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1368
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3186
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3321
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 423
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
четверг, 09 мая 2019 21:45

Мы до сих пор конкурируем с российской книгой "- издатель

  Комментировать
Мы до сих пор конкурируем с российской книгой &quot;- издатель
http://www.lustrum.com.ua

В течение 2018 60% украинский не прочли ни одной книги. Такие данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

О чтении и книгоиздания в Украине разговариваем с совладельцем, директором киевского издательства "Наш формат" Антоном МАРТЫНОВЫМ.

Почему так мало украинцы читают книги?

- Разновидностей развлечений стало больше, чем когда-либо в истории человечества. А темп жизни ускоряется во всех сферах. Остается все меньше времени на общение с самим собой, на саморазвитие и полноценный отдых. Живем в технологическую эпоху, и дальше ситуация будет только обостряться. Конкуренция за рабочие места будет расти, а количество самих этих мест не увеличится. Итак, людям придется еще больше времени тратить на работу. Поэтому когда они находят свободную минутку, то посвящают себя тому, что легче и быстрее.

Ничего удивительного, что книга временно теряет популярность во всем мире.

Есть множество других вариантов провести свободное время. Например, лента в Фейсбуке. Это довольно новое явление в историческом промежутке, пока не надоело. Люди еще не до конца поняли, что от Фейсбука не только на пользу. Соцсети сильно засасывают, и вы рискуете ничего не получить от тех потерянных часов. Так же и с телевидением. Если бы оно реально давало дополнительное знание такое мощное, как люди его используют, все бы давно уже стали богатыми.

Развитие технологий происходит быстрее, чем человек способен овладеть весь массив информации. Поэтому и возникает погрешность, которую не все осознают.

То есть причины нечтения прежде всего внешние?

- Да, это не чисто украинский феномен. Сначала покрываются два уровня пирамиды Маслоу - физиологических и потребностей безопасности. Затем уже другие. Не все люди могут посмотреть на себя сверху и понять простую вещь. Чтобы выбраться на высшую ступень, подняться на следующую ступеньку, надо сначала что-то у себя вложить. Большинства из них думают правители. Посмотрите, например, американские исследования. Тинейджеры там вообще не ходят в библиотеки. Правда, в США экономика более конкурентоспособна и выше покупательная способность граждан.

Процессы определяет научно-технический прогресс. Например, профессия кассира в супермаркете хорошая. Но скоро она будет заменена на автоматизацию. Большинство кассиров над этим не задумываются. А когда их заменят работы, будет уже поздно рассуждать. Так вот в США этот процесс уже начался. Поэтому в их экономике больше профессий, требующих большей компетенции. Поэтому запрос на информацию является постоянным, неизменным.

Но чтение книг - это показатель развитой страны?

- На Западе, конечно, статистика не такая печальная. Например, в Польше книгу в руки берут более 50% граждан. Но общая тенденция такова, что все опросы показывают уменьшение количества читателей. В той же Германии минус 7 милионов за последние 5 лет.

Но я не вижу катастрофической ситуации. Читают люди меньше вообще? Наверное, нет. Изменили формат чтения, платформы, контент. Другое дело, может научить пост в Фейсбуке то основательном? Сомневаюсь. Но такой тренд.

Мы, издатели, сейчас конкурируем за время, которое человек проводит в развлечениях. Наши глобальные соперники - соцсети. Конечно, некоторые украинские издательства еще конкурируют между собой. Но это прошлый век. У такого подхода сомнительные перспективы.

Заметны в Украине последствия нечтения?

- Вы же видите наш уровень экономики и политического сознания. Это не проблема исключительно руководителей страны и парламента. Есть серьезная проблема интеллектуального разрыва населения. Знание - как мускулатура, катается, когда ты тренируешься, работаешь с ней. Так же и с мозгом.

Если в стране много умных людей, не на бумаге и в теории, а на практике, то они создают бизнес, конкурируют. Не только продавая товар по самой низкой цене, но и создавая добавленную стоимость. Для этого надо знать немного больше, чем твой конкурент. А чтобы постоянно быть в тонусе, надо читать. Осознанно выбирать. Получать базовые знания. Отличать зерна от плевел.

Сейчас модное слово "лонгрид". Ранее это был обычный разворот. Никто не придавал этому большого значения. А теперь уже считается достижением, когда вы прочитали текст такого объема.

С другой стороны, проблема самой книги. Она не успевает за технологическими изменениями. Целые пласты литературы вымирают. А именно словари и путеводители. Неудобно, непрактично, неэффективно. Реальность меняется так быстро, что бумажная книга не может вовремя это отражать и обеспечивать все потребности. Никто сейчас не будет печатать большими тиражами какие-то учебники, которые затем будут продавать студентам в ВУЗах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Писать начал в окопе" - в Киеве презентуют антологию поэтов-фронтовиков

Которая в Украине сейчас ситуация с книгоизданием?

- Наблюдается развитие украинского рынка за последние несколько лет. Главный показатель - изменение ассортимента. Зайдите в любом книжном магазине. Количество украинских книг выросла с 20% до 60%, если не больше. Это прогресс, но мы способны на большее.

Мы до сих пор конкурируем с российской книгой. Это очевидная угроза, потому что они имеют больший рынок и меньшую себестоимость экземпляра. Поставляют сюда большой объем своих изданий. Таким образом выбивают наш рынок. Кроме того, большая часть Украинской еще не понимает угрозы поддержки такой продукции деньгами. С вопросом "какая разница". А такая, что вы ставите под угрозу вообще дальнейшую возможность выбора книг по более или менее доступной цене и в ассортименте, который вас устроит.

Но это не единственный пункт. Если даже полностью запретить русскую книгу - во всех украинских издателей не наступит счастье. Прежде всего нужно смотреть на то, как работает маркетинг. Иначе вы всегда будете конкурировать или с российским, или каким-то другим товаром. Или же если вы создали продукт, который вообще никому не нужен. Значит, надо мыслить масштабнее.

В Украине слабая экономика. И сегодня главное в отрасли - это низкие зарплаты. Сюда трудно привлечь людей. Везде проблема кадров, в том числе и в издательской отрасли.

Полную версию беседы читайте в журнале "Країна" от 16 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мы до сих пор конкурируем с российской книгой "- издатель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

День победы сделали выходным в 1965 году

В военной операции Германия потеряла 100 тысяч бойцов

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 4 Просмотров: 203658
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 1 Просмотров: 136568
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram Просмотров: 28593
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
15
 Просмотров: 25220
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 19084
Культура
Кинг написал собственную версию окончания "Игры престолов"
Кинг написал собственную версию окончания "Игры престолов" Просмотров: 423
Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"
Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"
10
 Просмотров: 7011
"Рисовал всех президентов Украины" - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
"Рисовал всех президентов Украины" - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
25
 Просмотров: 3717
Вышел трейлер сериала "Хранители" по легендарному комиксу Алана Мура
Вышел трейлер сериала "Хранители" по легендарному комиксу Алана Мура
 Просмотров: 504
Топ-5 исторических фильмов о писателях
Топ-5 исторических фильмов о писателях
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
12
В Украине сегодня День памяти и примирения
8
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
7
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
5
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
4
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Голосов: 682
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua