Музыканты Snow Patrol готовят масштабный проект

Из-за травмы гитариста Snow Patrol отменили концерт на главном английском музыкальном фестивале "Гластонбери".

Авторы хита Run, коллектив Snow Patrol выпустили новую песню Time Will Not Go Slowly - "Время не пойдет медленнее". Ирландская рок-группа в этом году отмечает 25-летие. По этому поводу готовится масштабное празднование.

"Мы уже несколько месяцев работаем в студии над проектом, приуроченному к 25-летию Snow Patrol", - рассказывает вокалист группы Гари Лайтбоди.

Подробности празднования пока держатся в секрете.

В конце июня группы Snow Patrol отменили европейское турне из-за травмы гитариста Джонни Макдейда. Участники отмечают, что музыканту необходима операция из-за серьезных проблем с шеей. Коллектив планирует вернуться на сцену в полном составе в конце июля.