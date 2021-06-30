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среда, 30 июня 2021 20:16

Музыкальный стартап: украинские разработчики представили платформу для продвижения артиста

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Музыкальный стартап: украинские разработчики представили платформу для продвижения артиста
Ольга Билозир рассказала, чем полезна платформа. Фото: предоставлено пресс-службой стартапа

IT-отдел музыкального стартапа Muscreators еще в начале 2021 года начал разработку прототипа платформы. Этот прототип прошел внутренние тестирования и испытания артистами. После чего запустили начальную версию платформы, которую в течение нескольких лет будут дополнять полезными фишками для певцов.

"Эти семь месяцев были сложным, но продуктивным этапом для нас. За это время мы не только создали платформу, но и вместе с нашими европейскими партнерами сформировали базу из более 10 тысяч контактов представителей зарубежных и украинских медиаканалов: СМИ, радио, кураторов плейлистов. Наша главная цель - создать сервис для артистов со всего мира, которые смогут продвигать свой контент не только на локальные рынки", - поделилась СЕО и соучредитель платформы Ольга Билозир.

Разработчики обращают внимание на готовые шаблоны для создания пресс-релизов и пресс-пака. Их будут получать представители СМИ.

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"Поддерживая связь с молодыми украинскими артистами, не имеющих собственного менеджмента, стали замечать, что большинство из них не имеют представления того, как нужно знакомить медиа со своим релизом. Наш опыт и коммуникация с представителями медиа позволили разработать простые и понятные артисту шаблоны, которые поэтапно помогут создать качественные пресс-релизы для отправки СМИ, радио, плейлистам. Это решение способно минимизировать скептическое отношение медиа к релизу, поскольку неправильный подход и подача творчества артиста в переписке могут испортить всю проделанную работу", - добавила Билозир.

23 ноября Ukrainian Startup Fund объявил стартапы, которые получают грант на реализацию своих идей. Команда Muscreators вошла в пятерку финалистов и получила грант в размере $25 тыс. на разработку автоматизированной платформы для продвижения артистов. Платформа поможет артистам заниматься масштабным промоушеном своего контента, как на локальном музыкальном рынке, так и по всему миру.

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