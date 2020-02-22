Музыкальный критик назвал самое сильное выступление финала Нацотбора

Электрофолк-группа Go-A стала победителем Национального отбора на Евровидение 2020. Представит Украину с песней "Соловей" в Роттердаме, Нидерланды. Фото: facebook.com

Шесть финалистов Национального отбора на Евровидение 2020 выступили в столичном Дворце культуры "КПИ". Впечатлениями от каждого исполнителя поделился музыкальный критик Фил Пухарев.

"KRUTЬ. Бандура и мультик на месте. А без стула для Марины инструмент оказался еще той рок-гитарой. В голосе чувствовалось волнение, но певица смогла выжать из него максимум. Сильнейшее выступление финала, - пишет Пухарев на своей странице в Facebook.

Jerry Heil. Со свинками и кроликами было как-то веселее. Вместо них - голубая пижама и почти полная пустота на сцене. С такой подачей следовало бы сделать акцент на исполнение, но в нескольких местах Яна откровенно проседала по вокалу. Верю в потенциал этой певицы, но в этот раз не удалось.

Go-A. Ничего нового кроме платья и петарды из гитары. На проигрыше так и напрашивается подтанцовка, но эту возможность снова упустили. Зал встретил выступление овациями, а это можно означать, что вживую оно воспринимается лучше, чем на экране. Но Евровидение - в первую очередь телевизионный конкурс.

David Axelrod. Вместо ангелов - мачизм и типа-брутальность. Постановщиком номера выступил Дмитрий Ципердюк, а это, если кто не знает или забыл, фронтмен крутой и недооцененной в свое время группы Dazzle Dreams. Если бы Дмитрий еще сделал бы что-то с песней Дэвида, цены бы ему не было.

KHAYAT. Экшн никуда не делся, и это хорошо. Но есть ощущение, что певцу больше ничего показать, а для Роттердама это может быть проблемой. Тем не менее, Хайат - уже самодостаточный артист, и армия фанов в зале это подтверждает.

TVORCHI. К сожалению, то же приходится сказать и о моих прошлых фаворитах. При всей крутоте песни Джеффри сильно переволновался, а на мгновение вообще забыл слова. У этих двух очень крутой саунд, но в Роттердам им пока рано.

В звучании, артистизме и выдержке лучшей сегодня была Круть

По вокалу к Go-A было меньше всего вопросов, а номер можно доработать. Надеюсь, так и будет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Музыкальный эксперт рассказал о шансах финалистов Нацотбора в Европе

В Нацотборе победила электрофолк-группа Go-A с песней "Соловей". Получила наибольшее количество баллов от судей и зрителей.