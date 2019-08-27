Музей кино откроют в Киеве

Автор: facebook.com Выставка «ВУФКУ: Lost & Found» в Музее кино в столичном Довженко-центре будет посвящена феномену «украинского Голливуда 1920-х». Продлится с 12 сентября до 1 декабря

Открытие Музея кино состоится в киевском Довженко-центре 12 сентября в 19:00. Премьерная выставка "ВУФКУ. Lost & Found" и параллельная программа раскроют историю международного успеха Всеукраинского фотокиноуправления.

Мультимедийная экспозиция в восстановленных помещениях площадью 1500 кв. м представит экспонаты из ведущих украинских музеев и из коллекции Довженко-центра. Это редкие кадры фильмов, кинохроники и анимации, уникальные архивные документы и фотографии, которые перенесут зрителя в атмосферу 1920-х.

Выставка является результатом исследования команды Довженко-центра, которое началось в 2012 году публичными показами украинского немого кино с современными саундтреками. С тех пор в культурный обиход возвращено десятки фильмов, найденных в Украине и за рубежом.

История украинского киноавангарда имеет множество пробелов: многие произведения являются потерянными, а кое-что сохранилось лишь частично. Чтобы дополнить представление о феномене ВУФКУ, кураторы выставки предложили современным художникам переосмыслить утраченные шедевры. Проект соединил тогдашнюю и современную литературу, музыку, дизайн и визуальные искусства. К созданию экспозиции присоединились авторы Камерный хор, Георгий Потопальский, Александр Бурлака, Анатолий Белов и группа Sensorama, Николай Ридный, Ирина Стасюк, Алексей Никитин, Александр Ирванец, Антон Санченко, Татьяна Малярчук, Наталья Сняданко, Ирина Цилык.

"Выставка "ВУФКУ. Lost & Found" - первая попытка представить украинскую культурную революцию 1920-х синтетически, через наиболее релевантное медиа - кино. Ее задача - не только реконструировать историю Всеукраинского фотокиноуправления, но и задать ряд неудобных вопросов, ответ на которые критически необходим сегодня, - говорит генеральный директор Довженко-центра Иван Козленко. - Что делать с наследием украинского советского искусства? Каково его место в новейшей украинской идентичности? Правильно ли виктимизировать 1920-е термином "Расстрелянное возрождение", игнорируя очевидные успехи эпохи? На эти вопросы нет простых ответов. Но общественная дискуссия вокруг них будет неполной без комплексного освещения феномена кино 1920-х".

"Музей будет рассказывать о магии кино и химии его взаимодействия с чувствами зрителя, - говорит руководитель Музея кино Довженко-центра Елена Гончарук. - Мы хотим создать музей динамичный, как само кино. Главный предмет сохранения и исследования музея: образы, идеи, конструкты, стереотипы, явления, феномены, отраженные в кино. Его предназначение - стать пространством коммуникации и взаимодействия, в котором зритель сможет познавать себя и рефлексировать через киноискусство".

Параллельная программа:

Музыкальные киноперформансы "КОЛО ДЗИҐИ" - репремьеры запрещенных и найденных немых фильмов производства ВУФКУ с современными саундтреками в живом исполнении групп DZ`OB, "Вагоновожатые", певицы Марьяны Садовской.

Кинолекторий "КУЛЬТУРФІЛЬМ" при участии украинских и мировых исследователей кино.

Киноклуб OLDSCHOOL: показы отреставрированных версий фильмов ВУФКУ.

Экскурсии по экспозиции для детей, семей.

Выставка "ВУФКУ. Lost & Found" будет работать до 1 декабря.

Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

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Всеукраинское фотокиноуправление - государственная организация, которая действовала на протяжении 1922-1930 годов. Сформировала успешную украинскую киноиндустрию. ВУФКУ объединило киностудии Одессы, Ялты и Киева, развило производство, дистрибуцию, рекламу и образование в сфере кино, вызвав "киноманию". Благодаря ВУФКУ украинское кино вышло на международный рынок - наши фильмы показывали в Германии, Франции, Нидерландах, Великобритании, США и Канаде. Заключив соглашения с ключевыми игроками индустрии, такими как Kodak, Pathé и Agfa, ВУФКУ стало одним из киногигантов в тогдашней Европе и уже среди современников получило славу "украинского Голливуда".