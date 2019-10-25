Мультфильм "Время приключений" возвращается на экраны

"Время приключений" получил продолжение. Фото: HBO

HBO выпустит 4 специальные выпуски анимационного сериала "Время приключений".

Выпуски будут длиться около часа, сообщило издание Deadline.

Раньше каждая серия длилась не более 10 мин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышел трейлер "Ледяного сердца-2"

Мультфильмы получили названия "БиМО", "Обсидиан", "Город волшебников" и "Снова вместе".

Премьера запланирована на потоковом сервисе HBO Max, который будет работать с весны 2020-го.

Последняя серия "Времени приключений" была в эфире в 2018-м.

Компания Disney хочет пригласить известного режиссера Роберта Земекиса для работы над киноверсией мультфильма "1940 Пиноккио".