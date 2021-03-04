Мультфильм спас студию от банкротства

 
Ексклюзивы
1/5
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 135
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 333
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2 Просмотров: 2457
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 558
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1279
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1503
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1566
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5832
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 2034
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1827
Фото
Все фото
8
4
5
6
4
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию &quot;Золотой глобус&quot;
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
&quot;Исчезает советский образ мужеподобной писательницы&quot; - показали уникальную фотографию Леси Украинки
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Видео
Все видео
Не бойтесь показывать книгу - писатель поздравил с профессиональным праздником
Не бойтесь показывать книгу - писатель поздравил с профессиональным праздником
Стоит посмотреть каждому: топ-5 самых интересных фильмов из премии "Золотой глобус"
Стоит посмотреть каждому: топ-5 самых интересных фильмов из премии "Золотой глобус"
"Леся Украинка. Опушка": расширенный тизер неснятого фильма показали в сети
"Леся Украинка. Опушка": расширенный тизер неснятого фильма показали в сети
Что посмотреть о Лесе Украинке: топ-5 видео к юбилею
Что посмотреть о Лесе Украинке: топ-5 видео к юбилею
Том Холланд рассекретил название новой части "Человека-паука"
Том Холланд рассекретил название новой части "Человека-паука"
Интервью
1/5
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Просмотров: 243
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 936
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 603
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 360
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1881
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 1062
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
четверг, 04 марта 2021 14:44

Мультфильм спас студию от банкротства

  Комментировать

4 марта 1950 года состоялась премьера мультфильма "Золушка" от студии Disney. Работа над лентой длилась 8 лет.

Мачеха завидует красоте падчерицы, делает из нее прислугу. Та живет на чердаке, ходит в лохмотьях и терпит издевательства двух сводных сестер. Дружит только с мышами и домашними животными. Однажды всех девушек королевства приглашают на бал к принцу, по сюжету.

Студия переживала убытки после Второй мировой войны. Не удалось отбить бюджет "Бэмби". Согласились на госзаказ - анимацию о культуре Латинской Америки. Так появились картины "Три кабальеро" и "Привет, друзья!". Выполняли заказ военной пропаганды и выпускали малюбюджетные короткометражки.

Автор: Pinterest
  Уолт Дисней признавался, что в Золушке видел себя, потому что так же прошел путь от нищеты к богатству. Его любимая сцена мультфильма, когда лохмотья принцессы превращается в бальное платье.
Уолт Дисней признавался, что в Золушке видел себя, потому что так же прошел путь от нищеты к богатству. Его любимая сцена мультфильма, когда лохмотья принцессы превращается в бальное платье.

Создавая "Золушку", студия влезла в долги более чем на $3 млн. На современные деньги - около $ 10 млн. Чтобы сэкономить, 90% мультфильма сняли с участием живых актеров. Риск заключался в создании именно полнометражного мультфильма. Чтобы зрители легче воспринимали после комедийных коротких анимаций с Микки Маусом и "Томом и Джерри", в "Золушку" добавили подсюжет с мышами. Сочетание историй дало широкую аудиторию.

Уолт Дисней признавался, что в Золушке видел себя, потому что так же прошел путь от нищеты к богатству. Его любимая сцена мультфильма, когда лохмотья принцессы превращаются в бальное платье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Певица заработала $6 млн за 20 мин.

"Золушка" стала большим кассовым хитом. При производстве в $3 млн заработала $263 млн. Это современные $ 2,8 млрд. Мультфильм спас студию от закрытия. Денег хватило на следующие 5 мультфильмов, начало строительства Диснейленда, телевизионные проекты, собственную дистрибьюторскую компанию.

Автор: Twitter
  Золушка была прислугой в собственном доме, жила на чердаке, ходила в лохмотьях и терпела издевательства двух сводных сестер. На балу познакомилась с принцем и вышла за него замуж, по сюжету мультфильма 1950-го.
Золушка была прислугой в собственном доме, жила на чердаке, ходила в лохмотьях и терпела издевательства двух сводных сестер. На балу познакомилась с принцем и вышла за него замуж, по сюжету мультфильма 1950-го.

Саундтрек получил 3 "Оскара". Авторские права на песни принадлежали именно Диснею, а не исполнителям. Тогда это было новшеством.

"Дисней" снимет кино адаптацию "Золушки", лента выйдет в прокат в 2021 году. Принцессу сыграла кубино-американская певица Камила Кабельо. Крестную фею воплотит Билли Портер - темнокожий актер, открытый представитель ЛГБТ-сообщества.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мультфильм спас студию от банкротства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Мультфильм спас студию от банкротства

Самое читаемое
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 19152
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 10449
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 9765
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
5
 Просмотров: 6858
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 6075
Культура
Культовый мультсериал-рекордсмен продлили еще на 2 сезона
Культовый мультсериал-рекордсмен продлили еще на 2 сезона Просмотров: 180
Певица заработала $ 6 млн за 20 минут
Певица заработала $ 6 млн за 20 минут Просмотров: 675
Режиссер "Пиратов Карибского моря" будет сотрудничать с автором "Игры престолов"
Режиссер "Пиратов Карибского моря" будет сотрудничать с автором "Игры престолов" Просмотров: 63
Ты то, что ты читаешь - реакция соцсетей на Всемирный день писателя
Ты то, что ты читаешь - реакция соцсетей на Всемирный день писателя
 Просмотров: 90
Французы украли украинскую игру
Французы украли украинскую игру Просмотров: 729
Больше всего комментируют
4
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
2
Зеленский может создать новую партию
2
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
Голосов: 47
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть