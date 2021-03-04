Мультфильм спас студию от банкротства

4 марта 1950 года состоялась премьера мультфильма "Золушка" от студии Disney. Работа над лентой длилась 8 лет.

Мачеха завидует красоте падчерицы, делает из нее прислугу. Та живет на чердаке, ходит в лохмотьях и терпит издевательства двух сводных сестер. Дружит только с мышами и домашними животными. Однажды всех девушек королевства приглашают на бал к принцу, по сюжету.

Студия переживала убытки после Второй мировой войны. Не удалось отбить бюджет "Бэмби". Согласились на госзаказ - анимацию о культуре Латинской Америки. Так появились картины "Три кабальеро" и "Привет, друзья!". Выполняли заказ военной пропаганды и выпускали малюбюджетные короткометражки.

Автор: Pinterest Уолт Дисней признавался, что в Золушке видел себя, потому что так же прошел путь от нищеты к богатству. Его любимая сцена мультфильма, когда лохмотья принцессы превращается в бальное платье.

Создавая "Золушку", студия влезла в долги более чем на $3 млн. На современные деньги - около $ 10 млн. Чтобы сэкономить, 90% мультфильма сняли с участием живых актеров. Риск заключался в создании именно полнометражного мультфильма. Чтобы зрители легче воспринимали после комедийных коротких анимаций с Микки Маусом и "Томом и Джерри", в "Золушку" добавили подсюжет с мышами. Сочетание историй дало широкую аудиторию.

Уолт Дисней признавался, что в Золушке видел себя, потому что так же прошел путь от нищеты к богатству. Его любимая сцена мультфильма, когда лохмотья принцессы превращаются в бальное платье.

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"Золушка" стала большим кассовым хитом. При производстве в $3 млн заработала $263 млн. Это современные $ 2,8 млрд. Мультфильм спас студию от закрытия. Денег хватило на следующие 5 мультфильмов, начало строительства Диснейленда, телевизионные проекты, собственную дистрибьюторскую компанию.

Автор: Twitter Золушка была прислугой в собственном доме, жила на чердаке, ходила в лохмотьях и терпела издевательства двух сводных сестер. На балу познакомилась с принцем и вышла за него замуж, по сюжету мультфильма 1950-го.

Саундтрек получил 3 "Оскара". Авторские права на песни принадлежали именно Диснею, а не исполнителям. Тогда это было новшеством.

"Дисней" снимет кино адаптацию "Золушки", лента выйдет в прокат в 2021 году. Принцессу сыграла кубино-американская певица Камила Кабельо. Крестную фею воплотит Билли Портер - темнокожий актер, открытый представитель ЛГБТ-сообщества.