Моня Цацкес - жизнелюб у которого стоит поучиться умению радоваться несмотря на ужасы войны

10-13 сентября в Херсоне состоится 22-й театральный фестиваль "Мельпомена Таврии"

О программе рассказывает директор Херсонского театра им. Николая Кулиша Александр Книга.

10 сентября, четверг

19.00, Театр Кулиша

Откроет программу Донецкий областной театр из Мариуполя на сцене театрального дворика. Спектакль "Верочка" по пьесе Антона Чехова. Верочка - мечтательная девушка, влюбилась в Ивана Алексеевича Огнева, который почти ежедневно гостил в их доме в течение лета. В последний вечер перед отъездом в город Огнев встречает Веру в саду. Идут в лес. Верочка признается старшему мужчине в любви, по сюжету. Донецкий театр много лет не был на фестивале, но мы поддерживали когда-то очень дружественные связи, ездили к ним на гастроли. Для меня знаково их поддержать сейчас.

19.30, База зеленого туризма "Чумацкая колодец", урочище "Ближний Карабай", город Олешки

Спектакль польского режиссера Николая Миколайчика "MIŁOŚĆ / ЛЮБОВЬ" привозит киевский театр "Золотые ворота". Спектакль о о разной любви: к мужу, женщины, детям, друзьям, профессии и к самому себе. Состоит из историй: о мечте, потере, исповеде, поиске, иллюзии, чуде, надежде и публичном одиночестве, от которого не спасают даже лайки в инстаграми.

11 сентября, пятница

19.00, Театральный дворик

С нетерпением жду выступление Малого театра из Киева. В прошлом году этот коллектив меня приятно поразил. На этот раз везут спектакль по мемуарам японского писателя Харуки Мураками "120 ударов в минуту". Вдохновлялись книгой "О чем я говорю, когда говорю о беге". Спектакль - нон-фикшн, набор наблюдений, выводов, инсайтов Мураками и молодых актеров. Погружение во внутренний мир человека. Бег когда пульс 120 ударов в минуту здесь - метафора. Можно узнать больше про ультрамарафон, что называется жизнью. Актеры исполнят кавер-версии хитов The Beatles, The Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Eric Clapton, Bob Dilan, "Вопли Видоплясова".

19.00, БЗТ "Чумацкая колодец", урочище "Ближний Карабай", город Олешки

Спектакль "Сон в летнюю ночь" в нашем театре поставил Евгений Резниченко. Это одна из самых популярных комедий Шекспира. Спектакль иммерсивные. Зрители переходят из локации в локацию. На нее в Херсон специально приезжает из Одессы и Николаева.

19.00, Театр кукол

Харьковский театр с одесской названием "ЛанжеронЪ" везет спектакль "Моня". Главный герой парикмахер Моня Цацкес. Жизнелюб у которого стоит поучиться умению радоваться несмотря на ужасы войны.

12 сентября, суббота

11.00, Театр кукол

Спектакль Херсонского театра кукол "Господин кот и правила этикета".

12.00, отель "Фрегат"

Выступят представители театрального фестиваля "Молоко", которых привозит Одесский культурный центр. Покажут спектакль "Приключения Соломона".

16.00, набережная Днепра

Многие лет подряд "Мельпомену Таврии" открывали карнавальным шествием - переодетые культурные коллективы города шли огромным маршем от ОГА в театр. В этом году нельзя собирать большое количество людей из-за карантина, поэтому мы решили задействовать водную артерию и сделать парад кораблей на Днепре. Этим показываем и туристическую привлекательность Херсонщины.

19.00, БЗТ "Чумацкая колодец", урочище "Ближний Карабай", город Олешки

Выступят хедлайнеры фестиваля - киевский "Дикий театр" с нашумевшей постановкой "Кайдаши 2.0". Нам эта тема очень близка, потому что еще задолго до пьесы Натальи Ворожбит мы поставили в себя спектакль "Кайдаш & Sons". Поэтому нам интересно в дальнейшем продвигать эту тему в Херсоне.

Действие повести "Кайдашева семья" Ивана Нечуй-Левицкого 1878 перенесли в наше время. В селе под Киевом Омелько Кайдаш держит СТО. Ремонтировать машины ему помогает старший сын Карп. Берет у отца деньги на свадьбу. Принципиально не хочет идти в доверие к состоятельных родителей жены Мотря. Кайдаши живут вместе в старой тесной комнате. Свекровь с невесткой постоянно грызутся. К тому же Мотря никак не может забеременеть и от этого страдает еще больше. Свою несовершеннолетнюю беременную жену в дом Омелька приводит и младший сын Лаврентий. Кроме бытовых ссор семью разделяет Революция достоинства.

Карп остался сторонником старой власти, в оккупации Крыма и Донбасса обвиняет "майданутых". Лаврентий идет на войну защищать Украину, по сюжету.

19.00, театральный дворик

Спектакль "Старые" Одесского театра "На Чайной". Маленький частный, но очень мощный театр. Спектакль о том, что с возрастом у каждого из нас меняются приоритеты, и важными становятся простые вещи.

13 сентября, воскресенье

11.00, театральный дворик

Выступит инклюзивный херсонский театр при библиотеке. Покажут "Как попугаи стали цветными".

11.00, Областной дворец культуры

Покажем наш общий проект с киевским театром Ивана Франко - спектакль "Не плачьте за мной никогда" за Марией Матиос.

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16.00, театральный дворик

Николаевский русский театр покажут спектакль "Скамейка". Хрупкая женщина с маленьким ребенком, мечтает о счастливом браке. Он - женатый мужчина, постоянно бегает за юбками, и всю жизнь путешествует. За их плечами куча жизненных неудач, но герои хотят быть вместе, по сюжету.

19.00, БЗТ "Чумацкая колодец", урочище "Ближний Карабай", город Олешки

Завершим фестиваль театральным капустником - актеры разных театров сыграют в одном общем спектакле, который подготовят в течение четырех дней.

Оценит спектакли экспертный совет. В него войдет актер столичного театра Ивана Франко Богдан Бенюк, секретарь евразийской театральной ассоциации турок Кубилай Ерделикара. Кроме театральной программы на фестивале "Мельпомена Таврии" будет работать литературная сцена. Примут участие братья Капрановы, белорусский драматург Андрей Курейчик, литераторы из Херсона Анатолий Марущак, Анатолий Кичинский и победитель "Коронации слова" Виктор Вальд.