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четверг, 18 февраля 2021 17:06

Моника Беллуччи получила новую роль

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Моника Беллуччи получила новую роль
Моника Беллуччи сыграет в апокалиптической драме "Сиккита". Фото: Instagram

Моника Беллуччи сыграет в апокалиптической драме "Сиккита". Режиссер - итальянец Паоло Вирдзи.

Бедняки и состоятельные случайно оказываются в одном помещении в Риме. Вынуждены объединиться из-за засухи. Рассказывают друг другу истории жизни, чтобы искупить грехи, по сюжету.

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Кроме Беллуччи, в картине участвуют Сара Серрайокко и звезда сериала "Молодой Папа" Сильвио Орландо.

18 февраля в прокат выходит новая версия скандального фильма с Моникой Беллуччи. Французско-аргентинский режиссер Гаспар Ноэ перемонтировал свой триллер "Необратимость" 2002 года.

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