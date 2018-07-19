Монатик и Дорофеева зажгли в совместном клипе

"Глубоко": клип на хит Монатика и Дорофеевой выложили в сеть. Фото: youtube.com

Певец Монатик и участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева представили клип на совместную песню "Глубоко".

Видео снимали на Лазурном побережье во Франции - в Каннах.

Местом для съемок выбрали виллу Пьера Кардена, которую называют пузырчатым домом.

За несколько часов видео набрало более 200 тыс. просмотров.

Идея совместного сингла возникла на съемках телепроекта "Танцы со звездами", где Дорофеева была участницей, а Монатик - судьей. Во время празднования Нового года певец представил Нади демо-версию будущего хита.

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Монатик готовит для поклонников новое масштабное шоу Love It Ритм. Он планирует собрать своих поклонников на НСК Олимпийский в первый день лета следующего года - 1 июня 2019-го. Там же презентует свой третий студийный альбом.