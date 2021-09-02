Мне в Киеве всегда не хватает масштаба - основатель Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин

С 27 августа по 2 сентября в Софии Киевской проходит 4-й фестиваль Bouquet Kyiv Stage. Представили 63 мероприятия в 8 художественных направлениях. 35 часов музыки, 10 художественных спецпроектов и премьер, 10 кинопоказов, балет и фэшн-перформанс.

Автор: Фото: Мария Беляева

На сценические экраны проецировались изображения произведений современного художника Александра Животкова и скульптора XVIII в. Иоганна-Георга Пинзеля. Эти работы показывают рядом, в здании "Хлебная" Софии Киевской. 52 участника детского хора "Щедрик" поют произведения Генри Перселла, Камиля Сен-Санса, Валентина Сильвестрова, Виктории Полевой, Гии Канчели. Между их исполнением электронную музыку играет Антон Дегтярев.

"В родном Ужгороде с детства бывал на выступлениях камерного хора Cantus, — говорит Дегтярев. - Считаю, что хор полноценный и самодостаточный инструмент. Соединить пение с электроникой - концептуальная идея. С одной стороны есть человеческий голос, "единственный созданный Богом инструмент", с другой - электронная музыка, созданная наукой, технологией. Но они - не далеки друг от друга миры. Наоборот, могут существовать вместе".

Автор: Фото: Мария Беляева

Вечером зрители собрались у сцены на аудиовизуальный перформанс-посвящение Александру Дубовику. Музыку написал киевский композитор Сергей Пилютиков. Называется "Босоногие боги".

"Мне в Киеве всегда не хватает масштаба. Увидел его, когда познакомился с Александром Дубовиком, — говорит основатель Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин. - Это философ космического масштаба. Подарил нам символ фестиваля. 1 августа отмечали его день рождения. Исполнилось 90 лет. И сегодня Дубовик станет частью перформанса".

На сцену выходят музыканты ансамбля "Рикошет". На экранах всплывают образы с картин Дубовика. У микрофона - режиссер Сергей Пилютиков. Читает текст: "Море накатывается пеной. Смывая узоры и рождая новые. Ответов больше, чем ты способен спросить. Меньше спрашивай. И весна будет долго греть тебя, спрятанного за пазухой. Ведь кинув игральную кость, ты получишь одну, всего лишь одну из шести цифр". Начинает играть фортепиано, присоединяется скрипка, виолончель, флейта, кларнет. Опять чтения текстов, музыка. Поднимается Александр Дубовик. "Бог у неразумных неразумный, у простодушных наивный, у злых мстительный, у хитрых всепрощающий. А у полных сердцем - поле цветов. Господа, мир рушится, мир создается. Над нами сияет добро. Бог живет в нас. Мы живем для счастья. Будьте радостными и счастливыми. Люблю вас", - говорит со сцены.

Автор: Фото: Мария Беляева

"Александр Дубовик - поклонник музыки, ходил на мои симфонические концерты, — рассказывает композитор Сергей Пилютиков. - Там мы познакомились. Обменивались книгами, картинами, идеями. Решили к юбилею сделать такой синтетический проект. Готовили полгода. Картины, видео, тексты - все Дубовика. Акустическая музыка моя, электронную написала Таня Хорошун. У Дубовика вышло много книг с текстами, поэзией. Прочитал, посмотрел все картины. Моя жена Галина создала сценарий. Как компиляцию из текстов и работ разных лет. Откликаясь на стихи, я писал музыку. Это история жизни, любви, борьбы, философские высказывания. Они объединены контрастной позицией - электронной и акустической музыкой. Как мир урбанистический и мир сердечный. Акустическая музыка больше связана с душевными позывами. А урбанистический мир перебрасывает нас в современное время, кубизм, который ярко проявляется в творчестве Дубовика. Здесь есть линия отношений двух любящих людей, его и жены. 90 лет. И прожить 50 лет вместе. Это фантастика ".

Украинская композиторка Алла Загайкевич представила проект "Город". Вместе с Эдвардом Солом написала электронную музыку, посвященную футуристам. Играют в саду Софии Киевской. Слышать пение птиц, электронные звуки. На стену показывают видео аэрографических съемки Киева.

Автор: Фото: Bouquet Kyiv Stage

"Задачей этого проекту является легитимизация футуристического направления в украинском музыкальном искусстве, — говорит Алла Загайкевич. - Этого не хватает. Как композитор и преподаватель Национальной музыкальной академии не могу просто зайти в библиотеку консерватории и найти там партитуру "Дніпрельстан" Юлия Мейтуса или вообще футуристический отдел музыки. У нас нет документов, источников. Мы изучали русский авангард, а украинский даже не могли описать, что это такое. Сейчас активно исследуют тогдашнюю литературу. Есть Ярина Цымбал, цикл "Наши 20-е". В музыкальном искусстве пока только начало. Вышла большая книга документов "Украинский авангард", которую упорядочил Дмитрий Горбачев. Во введении пишет, что украинским авангардными композиторами были Лятошинский, Рословець, Мосолов. Но мы не так изучали Лятошинского. А еще нам не хватает ощущения города, который был у футуристов. Хотели сделать проект, в котором можно было бы услышать музыку города, какой ее мог бы услышать Семенко, Пидмогильный. Это идея диалога, в котором мы становимся на позицию футуристов, но 100 лет спустя. Мало что известно о музыкальном футуризме. В 1920-е было сотрудничество украинского кинематографиста Евгения Деслава с итальянским композитором-футуристом Луиджи Руссоло. И тогда впервые шумовые инструменты использовали в кино. К сожалению, эти записи не сохранились. Но у нас есть описания инструментов, мы знаем, как они звучали. Поэтому многие используем именно шумов. Сегодня лидером ретрофутуризма себя называет Эдвард Сол, соавтор проекту. Делает звуковой монтаж, коллаж магнитной пленки, временами грубые и агрессивные.

Лично для меня важна работа с текстами Михаила Семенко. Несколько раз исполняли стихи из его сборника "Город" для голоса с электроникой. Я была композитором для документального и художественного фильма "Будинок "Слово", одним из героев которого был Семенко. Поэтому личности футуристов стали для меня очень близкими.

Город - это одновременно и пространство для поэзии, и пространство сопротивления, и пространство гибели, и пространство возрождения. В нашем перформансе мы используем стену. Специально создали эту границу между пространством сада в Софии и городом. В современном городе много звуков, которые надо только активно слушать. Шум троллейбуса является музыкальным. Реки и даже подводные воды тоже можно услышать в звуках города".

Завершит фестиваль 2 сентября фэшн-перформанс Федора Возиянова "Обрученные со временем". Принимают участие 10 моделей - семь женщин и трое мужчин. На лица наденут маски с изображением циферблатов. Под звуки метрономов, скрипки и перкуссии, хорового пения, пройдут от Дома митрополита в Софийский собор.

Автор: Фото: Мария Беляева

"Коллекцию создал специально для Софии Киевской, — говорит дизайнер. - В наряде применяю парашютный принцип, на 99 процентов он состоит из воздуха. Использую ветер в качестве соавтора дизайна. Также разработал для Софии мерч. Футболки и свитшоты с принтами, вариантами айдентики. Все в одном экземпляре. Цвета вдохновленные самой Софией - оттенки золота, серебра, зелень, голубое небо и черный. Пошив одежды из особой ткани, очень легкой. Один квадратный метр весит 40 граммов. Большое платье можно сложить и поместить в ладони.

Все мы обручены со временем с рождения. Осознаем жизнь как нечто бесконечное, нам хочется в это верить. Что мы не умрем, время никогда не закончится. В какой-то момент эта обрученность прервется, а время продолжится. Есть люди, у которых очень особенные отношения со временем. Они якобы его останавливают. Мне хотелось это поймать и зафиксировать. Идея времени как ветра. На показе будут вентиляторы. Часы как производитель времени, чем больше двигается, тем больше его производит. На него похож вентилятор, он быстро крутится, а одежда как бы фиксирует это время. Ловит, пытается визуализировать как будто что-то статичное. Воздух придает форму платьям.

Также новую коллекцию планирую показать на Львовской неделе моды, которая стартует 16 сентября".

Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage проходит с 2018 года. Традиционно в последние дни лета в заповеднике "София Киевская". Сочетает музыку, визуальное искусство, кино, театр, литературу, балет и фэшн. Ежегодно более трети программы составляют зарубежные участники.

Учредители мероприятия позиционируют его как подарок городу, поэтому вход на все события является свободным при наличии входного билета на территорию заповедника.