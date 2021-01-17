Министр сказал, когда в Украине откроются кафе и кинотеатры

Кинотеатры смогут возобновить работу, как только Украина вернется к адаптивному карантину. Фото: pixabay

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявление о возможном карантине до конца 2021 года.

"Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, креативные индустрии смогут работать. Конечно, с соблюдением всех правил карантина. И смотря на статистику заболеваемости в стране", - сообщил Александр Ткаченко в Telegram.

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По его словам, вопрос продления карантина будет решаться в течение весны.

"В любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность", - написал Ткаченко.

9 декабря 2020 Кабинет министров принял решение о введении усиленного карантина в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой). Во время локдауна не работают кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.