Миллионы просмотров за несколько часов: вышел клип виртуальной группы

Виртуальная группа персонажей игры League of Legends выпустила клип Villain. Фото: twitter.com

Клип виртуальной группы K/DA на песню Villain за первые 8 часов после презентации просмотрели 2 млн раз. За 19 часов после премьеры собрал 3 млн просмотров.

K/DA - девичья группа в жанре K-pop. Состоит из четырех персонажей видеоигры League of Legends: Ари, Акали, Эвелин и КайʼСы.

Эвелин и КайьСу озвучивают американские певицы Мэдисон Бир и Джейра Бернс. Ари и Акали поют голосами участников южнокорейской группы (G)I-DLE Миен и Соен.

K/DA создана американской компанией Riot Games, которая разработала League of Legends. Коллектив дебютировал с песней Pop/Stars в 2018 году на церемонии открытия финала чемпионата мира по этой игре.

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League of Legends - компьютерная игра в жанре многопользовательской онлайновой боевой арены. Вышла в 2009-м. Имеет более 100 млн активных игроков.