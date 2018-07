Мику Джаггеру - 75: лучшие хиты фронтмена The Rolling Stones.

Мик Джаггер празднует 75-й день рождения. Фото: NME.com

26 июля британскому музыканту Мику Джаггеру исполнилось 75 лет. 56 лет из них рокер поет в группе The Rolling Stones.

В мае-июле коллектив откатал европейское турне No Filter в поддержку своего 25-го студийного альбома Blue and Lonesome. Пластинка вышла в 2016-м и состояла из перепевок классиков американского блюза. В год выхода диска музыкальных ветеранов альбом The Rolling Stones имел самый большой тираж в Великобритании. Только за первую неделю продаж в Соединенном Королевстве его купили 106 тыс. меломанов.

Но в музыкальном мире Мик Джаггер известен не только как фронтмен The Rolling Stones. Певец периодически выпускает сольные альбомы и синглы. Последний вышел к 74-летию звезды - в июле 2017 года.

Предлагаем вспомнить самые яркие композиции с сольной карьеры Мика Джаггера.

Old Habits Die Hard, 2004

Композицию "Старые привычки умирают тяжело" Джаггер написал с другим легендарным английским музыкантом Дэйвом Стюардом. Как саундтрек к фильму "Алфи" получила Золотой глобус.

Сама лента рассказывает о англичанине, который живет в Нью-Йорке и имеет способность соблазнить на одну ночь любую женщину. О серьезных отношениях его заставляет задуматься случай с женой друга.

God Gave Me Everything, 2001

"Бог дал мне все" - сингл с четвертого сольного альбома Джаггера Goddess in the Doorway. Написал хит с американским рокером Ленни Кравитцем. Последний любит хвастаться своим Украине-еврейским происхождением. Прадед Ленни, Леонид Кравец, был коренным киевлянином.

Dancing in the Street, 1985

"Танцы на улице" - кавер-версия хита 1964 американского женского трио Martha and the Vandellas. Песню Мик Джаггер и Дэвид Боуи планировали выполнить на благотворительном фестивале в помощь голодающим детям Африки. Фишкой выступления должно было стать расстояние между участниками дуэта. Боуи должен был петь на лондонском стадионе "Уэмбли", а Джаггер на арене в американском городе Филадельфия. Однако из-за проблем с видеосинхронизацией вместо этого Джаггер и Боуи записали композицию в студии и сняли на нее видеоклип. Доходы от продажи сингла пошли на благотворительность.

Мика Джаггера и Дэвида Боуи объединяло не только совместное творчество. В 1970-х пресса всего мира обсасывала подробности романа между рок-звездами. На вопрос Энджи Боуи "Что она почувствовала когда застала в постели мужа Мика Джаггера?" ответила: "Из спальни у Дэвида еще не такой мусор выгоняла".

England Lost, 2017

Песня England Lost ( "Англия утерянная"), по словам Джаггера, это ответ на разочарование во времени, в котором мы живем, описывает страх и неизвестность перед меняющейся политической ситуацией в Великобритании после Брексита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мику Джаггеру - 75. Чем отличаются молодость и старперство

В декабре 2016 года Мик Джаггер стал отцом в возрасте 73 лет. Сына музыканту родила его партнерша Мелани Гемрик, на то время 29-летняя. Всего в Джаггера 8 детей от пяти женщин. Старшей дочери - 47 лет. Кроме того, у музыканта есть пять внуков. В мае 2014 он стал прадедом.