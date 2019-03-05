"Ми за мір, а політікой не занімаємся" - Подервянский о Евровидении

Лесь Подервянский высказался о Евровидении. Фото: styler.rbc.ua.

Писатель и художник Лесь Подервянский считает, что Украина ничего не потеряла, отказавшись от Евровидение 2019.

Поездка певицы MARUV на песенный конкурс в Тель-Авив могла бы опорочить страну, сказал Подервянский в программе "Realpolitik с Александром Хоруженко".

По мнению художника, с песенного конкурса сделали "большой мыльный пузырь".

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"Мы были там, были несколько раз с призами. И что, нам еще этого надо?" - говорит писатель.

Художник в определенной степени оправдывает музыкантов. Хотя заявляет, что надо учитывать -люди, которые занимаются "попсой" - легкомысленные. Им "абсолютно пофиг эта Украина".

"Они так и говорят: нам нужны деньги, "мы за мир, а политикой мы не занимаемся". Как будто в их стране войны нету. Надо исходить из того, что они иными не будут. А если эта дура поедет туда, и там к ней подойдет Скабеева, и она что-то ляпнет? Так зачем Украине это надо. Все говорят, что футбол - это не политика, попса - это не политика. Политика - все, особенно в нашей стране ", - резко высказался Подервянский.

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Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины не принимать участия в песенном конкурсе.